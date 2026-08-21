Sénégal: Dakar Sports Summit veut mobiliser les Sénégalais autour des JOJ Dakar 2026

Dakar — Les organisateurs du Dakar Sports Summit ont lancé, jeudi à Dakar, le concept "Je suis Sénégalais, je soutiens les Jeux", une initiative destinée à encourager les populations à s'approprier les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre.

"Nous appelons les Sénégalais à s'approprier ce nouveau concept : +Je suis Sénégalais, je soutiens les Jeux+", a déclaré le directeur de l'agence Prim's, organisatrice de Dakar Sports Summit, Malick Diouf, lors d'une conférence de presse tenue au stade Léopold Sédar Senghor.

À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent mobiliser l'ensemble des composantes de la société sénégalaise, notamment les sportifs, les décideurs, les célébrités et les acteurs politiques et publics, afin de contribuer à une forte mobilisation populaire autour des JOJ.

"Ce sont des Jeux qui nous appartiennent. Nous, Sénégalais, devons soutenir les JOJ, où que l'on soit", a-t-il insisté, appelant à faire en sorte que les jeunes de toutes les régions puissent également participer à cette grande fête sportive.

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"Les JOJ constituent une occasion exceptionnelle pour le Sénégal et l'Afrique, leur organisation devant contribuer à démontrer la capacité du continent à accueillir de grandes compétitions internationales", a fait remarquer Malick Diouf.

"Les Jeux, c'est tous les quatre ans, mais ce n'est pas garanti que c'est tous les quatre ans au Sénégal et tous les quatre ans en Afrique", a-t-il fait remarquer.

Le concept sera notamment déployé sur les réseaux sociaux avec la participation de sportifs, de porteurs de voix et de différentes personnalités, dans le but de faire monter la mobilisation jusqu'à la fin des Jeux.

Le lancement de cette initiative intervient dans le cadre de la présentation de la troisième édition du Dakar Sports Summit, qui se tiendra du 26 au 30 octobre prochain et dont une partie des activités est prévue au campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Cette édition coïncidera avec les premiers Jeux olympiques de la Jeunesse ( JOJ) organisés au Sénégal et sur le continent africain.

Pour Malick Diouf, cette concomitance offre l'occasion de réfléchir à l'héritage que Dakar 2026 pourrait laisser au pays, au-delà des infrastructures et des performances sportives.

Placée sous le thème "Éduquer, former, pérenniser : le capital humain au coeur du legs de Dakar 2026", la troisième édition de Dakar Sports Summit entend notamment mettre l'accent sur la formation, l'employabilité et les métiers liés au sport.

"Le sport n'est plus une dépense publique, mais c'est un investissement stratégique", a rappelé Malick Diouf, estimant que le sport doit être considéré comme une véritable industrie et un levier de développement économique.

Le Dakar Sports Summit ambitionne ainsi de réunir décideurs, investisseurs, fédérations, universités, secteur privé et société civile autour des enjeux de l'économie du sport, avec un accent particulier sur l'innovation, l'intelligence artificielle, l'e-sport, l'entrepreneuriat et le tourisme sportif; selon ses organisateurs.

La troisième édition prévoit également des panels, des masterclass, des activités sportives et immersives ainsi qu'une semaine consacrée aux métiers du sport, avec l'objectif de montrer aux jeunes les nombreuses possibilités professionnelles offertes par ce secteur.