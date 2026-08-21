Sénégal: Formation professionnelle - Le nouveau directeur général du 3FPT présente sa feuille de route à Thiénaba et Tivaouane

20 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Le nouveau directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) Souleye Kane, en visite dans les cités religieuses de Thiénaba et de Tivaouane, a présenté sa feuille de route aux autorités de ces cités religieuses.

Souleye Kane, accompagné de ses collaborateurs, s'était rendu, mercredi dans les cités religieuses de Thiénaba et Tivaouane, en prélude à l'édition 2026 du Gamou, prévu mardi.

À Thiénaba, la délégation a été reçue par le Khalife général, Baye Serigne Assane Seck.

À Tivaouane, la délégation a été accueillie par Serigne Moustapha Sy Al Amine et son frère, Serigne Sidy Ahmed Sy.

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Lors de cette rencontre, le responsable a présenté les missions du 3FPT et les orientations prévues pour renforcer la formation professionnelle et technique au sein des foyers religieux.

M. Kane a présenté aux autorités religieuses sa feuille de route, consistant à renforcer l'accompagnement de la formation technique et professionnelle des jeunes dans des filières adaptées aux besoins de leurs localités.

Ces visites ont permis de réaffirmer l'importance des foyers religieux dans le dispositif de formation professionnelle et technique du 3FPT.

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