Sénégal: Lancement des travaux du siège du Prix international Cheikh Ibrahima Niass à Médina Baye

Médina Baye — La première pierre du siège du Prix international Cheikh Ibrahima Niass pour la mémorisation et la récitation du Saint Coran a été posée jeudi à Médina Mbaba, un quartier de la commune de Kaolack (centre), a constaté l'APS.

La cérémonie a été présidée par l'imam de la grande mosquée de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé, en présence de dignitaires religieux de la Fayda Tidjaniya.

Le futur complexe, destiné à renforcer l'enseignement et la promotion du Saint Coran, comprendra un amphithéâtre, des salles de classe pour l'apprentissage du Coran par les enfants, des bureaux administratifs, une mosquée ainsi que des logements pour les participants étrangers au concours. Une salle à manger figure également parmi les infrastructures prévues.

Prenant la parole, le président du comité d'organisation du Prix international Cheikh Ibrahima Niass pour la mémorisation et la récitation du Saint Coran, Cheikh Abdoul Malick Niass, a indiqué que le terrain destiné à abriter le siège a été gracieusement offert par un bienfaiteur afin de servir la cause du Livre saint.

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Il a salué ce geste de grande générosité, priant Dieu de récompenser abondamment le donateur pour son engagement en faveur de l'enseignement coranique.

Cheikh Abdoul Malick Niass a rappelé que ce prix international, créé en 2013, avec la bénédiction des plus hautes autorités religieuses de Médina Baye, vise à promouvoir la mémorisation et la récitation du Saint Coran.

La construction de ce siège permanent constitue une étape importante dans le développement de cette compétition internationale, qui contribue au rayonnement du message spirituel de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass et à la diffusion des enseignements du Saint Coran, a-t-il souligné.