Sénégal: SONACOS - Le nouveau directeur annonce le renforcement de la capacité de trituration de l'usine de Diourbel

20 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Le directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), Cheikh Ahmeth Tidiane Guèye, a annoncé, jeudi, lors d'une visite du site industriel de Diourbel, le renforcement de la capacité de trituration de l'usine, une mesure qui devrait, selon lui, contribuer fortement à la création d'emplois dans la région.

"Aujourd'hui, nous avons rencontré des réalités à l'usine de Diourbel qui nous poussent à agir vite et avec détermination, notamment en renforçant la capacité de trituration de l'usine, ce qui va fortement influencer la création d'emplois au niveau de Diourbel ", a déclaré le directeur général de la SONACOS.

Il a expliqué que cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale entreprise depuis sa prise de fonction pour se rendre sur les différents sites industriels de la SONACOS.

Après Dakar et Louga, M. Guèye s'est rendu à Diourbel, où il a visité les installations et rencontré le personnel ainsi que les délégués.

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Il s'est félicité de "l'engagement et de la compétence" des travailleurs, estimant que cet engagement constitue un levier essentiel pour le développement de la société.

Le directeur général a indiqué que les constats faits sur place rendent nécessaire "une action rapide et déterminée" pour relancer et renouveler l'outil industriel afin d'accroître les capacités de production et de trituration.

Il a souligné que cet investissement devrait permettre à l'usine de produire davantage et de contribuer fortement à la création d'emplois, tout en prenant en compte les intérêts du monde rural et des travailleurs, conformément aux orientations des autorités.

Cheikh Ahmed Tidiane Guèye a enfin souligné que le renforcement des capacités de production et de trituration de l'usine constitue une priorité, avec l'ambition d'augmenter sa capacité "de moitié, ou le double exact", afin de redynamiser durablement le site de Diourbel et de renforcer son rôle dans le dispositif industriel de la SONACOS.

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