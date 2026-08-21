Angola: Des magistrats en formation sur la lutte contre les drogues

Luanda — Douze magistrats ont entamé, ce mercredi à Luanda, une formation sur la consommation de substances psychotropes et les infractions liées à l'usage de drogues, visant à renforcer leurs compétences dans l'analyse médico-légale des comportements addictifs.

D'une durée de cinq jour*s, la formation, organisée en partenariat avec le Parquet général de la République, vise à renforcer les compétences de 12 magistrats dans l'interprétation médico-légale des comportements addictifs.

S'exprimant à l'ouverture du cours, la directrice générale de l'INALUD, Ana Mamede, a indiqué que la formation vise à rapprocher les connaissances médico-scientifiques de la pratique de la Justice, en fournissant des outils permettant une analyse plus rigoureuse des situations liées aux dépendances.

La responsable a affirmé que cette formation représente une étape importante dans le renforcement des institutions et l'amélioration de la qualité des décisions judiciaires, tout en renforçant le rôle de la médecine légale en tant que domaine auxiliaire de la Justice.

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« Une justice renforcée par la connaissance est une justice plus rigoureuse, plus humaine et plus proche de la société », a-t-elle déclaré.

Ana Mamede a ajouté qu'à travers cette initiative, l'INALUD réaffirme son engagement à investir dans les connaissances et la formation des professionnels de la justice, afin d'apporter des réponses plus efficaces aux défis liés aux comportements addictifs.

De son côté, la sous-procureure générale de la République, Cecília Fonseca, a souligné que cette formation répond à un besoin concret de renforcement des capacités des magistrats et des techniciens en matière de drogues, de consommation de substances psychotropes et d'infractions commises sous l'effet de ces substances.

Elle a ajouté que la participation du PGR fait suite à l'intérêt manifesté lors de précédents symposiums et conférences de l'INALUD, l'objectif étant désormais d'approfondir les connaissances et les compétences.

Cecília Fonseca a souligné que la formation vise à rapprocher le Parquet, les organes de police criminelle et les tribunaux, en favorisant une meilleure articulation et un échange d'expériences.

La sous-procureure générale a souligné la nécessité de célérité dans la justice pénale, notamment lorsque sont concernés des prévenus détenus et les délais de détention provisoire.

Ainsi, a-t-elle relevé, l'objectif est que la formation permette de trouver des solutions pratiques, de réduire les lenteurs, d'améliorer la qualité des décisions et de renforcer la coopération entre les institutions.

Cecília Fonseca a indiqué que l'un des objectifs stratégiques consiste à étendre la formation à l'ensemble du pays, en tirant parti de la présence du Parquet dans toutes les provinces.

La formation est considérée comme une occasion de transformer les connaissances en une plus grande efficacité dans l'enquête, l'expertise et le jugement des affaires liées aux drogues et à la santé mentale.