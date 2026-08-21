Angola: Décès du juge de la Cour constitutionnelle Vitorino Hossi

19 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le juge conseiller de la Cour constitutionnelle (TC), Vitorino Domingos Hossi, est décédé ce mercredi à Luanda, a annoncé l'institution.

Dans une note parvenue à l'ANGOP, l'institution n'a pas révélé les causes du décès, précisant que « face à cette perte si douloureuse et irréparable, qui endeuille la Cour constitutionnelle », une Commission de coordination et de suivi des obsèques a été créée afin, en concertation avec la famille, d'en assurer le suivi et la préparation.

Le document souligne que la Cour constitutionnelle « s'incline, avec un profond respect, devant la mémoire de Vitorino Domingos Hossi, dont le dévouement à la Justice et à la cause constitutionnelle angolaise restera une part de l'héritage de cette Institution ».

Doctorant en stratégie à l'Université de Lisbonne et titulaire d'une licence en droit de la Faculté des sciences humaines de l'Université catholique de Lisbonne, Vitorino Domingos Hossi a occupé plusieurs fonctions publiques, notamment celle de ministre du Commerce, de 1997 à 2004.

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