Angola: Le projet Nossa Terra a besoin de 20 millions de dollars pour relancer sa production

Lubango ( — Le projet agro-industriel Nossa Terra, situé dans la municipalité de Humpata (Huíla), a besoin de 20 millions de dollars pour relancer ses lignes de production, moderniser ses équipements, renforcer son approvisionnement en matières premières et rénover ses vergers.

C'est ce qu'a informé mercredi à l'ANGOP, le directeur commercial du projet, Pedro Mota, précisant que ces fonds permettront d'accroître la capacité de production et l'autonomie du projet dans la fabrication de divers produits agro-industriels.

Il a expliqué que l'initiative compte huit lignes de production, mais que plusieurs sont à l'arrêt depuis 2024 dans le cadre d'un processus de revitalisation et de modernisation.

Parmi les priorités, il a souligné l'acquisition et l'amélioration des équipements, l'innovation technologique, la formation professionnelle et le renforcement de l'approvisionnement en matières premières.

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Il a ajouté que cet investissement devrait également permettre l'extension des surfaces agricoles et le remplacement des espèces anciennes par de nouvelles variétés, notamment dans les vergers existants.

Le responsable a mentionné que le projet comprend 400 hectares de terres cultivées, principalement pour les agrumes et les fruits tropicaux, l'orange étant l'un des principaux produits agricoles.

Pedro Mota a précisé que les vergers, âgés d'une vingtaine d'années, nécessitent une rénovation afin d'améliorer leur productivité.

Il a indiqué que le projet prévoit une récolte de deux mille tonnes d'oranges, avec une capacité estimée entre 16 et 20 tonnes par hectare.

Selon le directeur général, le financement permettra d'accroître la capacité des lignes de production et d'introduire des équipements plus modernes et performants.

Il a ajouté que l'un des défis consiste également à renforcer l'approvisionnement en matières premières afin d'éviter les interruptions de production et de garantir un approvisionnement régulier des clients.

Pedro Mota a déclaré que Nossa Terra est en contact avec les établissements bancaires pour obtenir le financement nécessaire, malgré les retards accumulés dans les procédures, qui durent depuis huit mois.

Il a estimé que les retards d'accès au crédit compromettent les investissements prévus, car les équipements deviennent plus obsolètes et les coûts de modernisation augmentent avec le temps.

Il a plaidé pour une plus grande ouverture et flexibilité du secteur bancaire, ainsi que pour des politiques de financement mieux adaptées aux besoins des entreprises agroalimentaires.

Nossa Terra Agroindustrial, créée en 2006, est active dans les secteurs agricole et industriel et produit et transforme notamment des fruits, de l'eau minérale, des boissons non alcoolisées, des vins, des confiseries et des produits dérivés de la tomate.