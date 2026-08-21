Angola: Le siège de la CNE classé au patrimoine historique et culturel national

Luanda — Le dévoilement, ce mercredi, de la plaque consacrant le siège de la Commission nationale électorale (CNE) au patrimoine historique et culturel national a marqué les célébrations de l'anniversaire de la création de l'organe électoral.

La cérémonie, qui a réuni des responsables de l'institution et des invités, a été présidée par le président de la CNE, Manuel Pereira da Silva, et la secrétaire d'État à la Culture, Maria de Jesus.

Le classement de l'édifice au patrimoine historique et culturel national constitue une reconnaissance de sa valeur historique et culturelle, ainsi que de son importance dans la préservation de la mémoire institutionnelle et électorale du pays.

Dans son intervention, le président de la CNE, Manuel Pereira da Silva, a souligné la valeur historique et culturelle de l'édifice Margaret Anstee, relevant que cette célébration représente non seulement un nouvel anniversaire de l'institution, mais également la reconnaissance du patrimoine culturel lié à cet édifice.

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Selon le responsable, cette commémoration constitue également une occasion de renforcer la proximité entre la CNE et les citoyens, à travers des visites guidées de la Maison-Musée des Élections, l'engagement en faveur de l'éducation civique et électorale, la préservation de la mémoire institutionnelle et la formation des nouvelles générations à une citoyenneté active, responsable et consciente de leur participation à la vie politique du pays.

Il a rappelé que, depuis la tenue des premières élections multipartites, en 1992, la CNE s'est affirmée comme l'institution constitutionnellement chargée d'organiser, d'exécuter, de coordonner et de conduire les processus électoraux, en veillant à ce que la volonté souveraine des citoyens s'exprime à travers le vote.

Il a souligné que le contexte actuel, marqué par la circulation rapide de l'information, impose aux institutions le défi permanent de communiquer avec rigueur, transparence et célérité.

Dans cette perspective, il a assuré que la CNE continuera à oeuvrer en faveur d'une communication institutionnelle crédible, à lutter contre la désinformation et les « fake news », ainsi qu'à renforcer la confiance des citoyens dans les processus électoraux.

Manuel Pereira da Silva a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement de l'institution à préserver, en toutes circonstances, les principes de légalité, d'impartialité, d'indépendance et de vérité électorale.

Il a appelé au renforcement de la coopération entre les institutions et les différents acteurs de la société, en vue de contribuer à la construction d'une Angola toujours plus démocratique et participative.