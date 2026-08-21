Afrique: MMA - Le pays remporte deux médailles d'argent aux Championnats du monde juniors

Luanda — L'équipe nationale angolaise junior de MMA a remporté deux médailles d'argent mercredi, troisième jour de compétition des 17èmes Championnats du monde à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Les médailles ont été remportées par Stélvia Munhanha, dans la catégorie des -44 kg, et Gabriela Cerqueira, dans celle des -40 kg, qui ont atteint les finales respectives.

Stélvia Munhanha, championne du monde en 2025 dans la catégorie des -40 kg, est passée dans la catégorie des -44 kg pour cette édition et a une fois de plus démontré son talent.

En finale, l'Angola a été battue par l'Ukrainienne Anastasiia Tsomenko, remportant ainsi la médaille d'argent.

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De son côté, Gabriela Cerqueira, dans la catégorie des -40 kg, a également atteint la finale, où elle s'est inclinée face à la Russe Melaniia Shirokaia, offrant elle aussi la médaille d'argent à l'Angola.

Grâce aux résultats de mercredi, l'équipe nationale reste parmi les meilleures de la compétition et poursuit sa participation avec l'objectif de remporter de nouvelles médailles pour le pays.

L'équipe angolaise reprend la compétition ce jeudi avec sept athlètes, répartis dans différentes catégories.

Dans la catégorie des -56 kg, Gizela Luna affrontera la Russe Sofia Aleksandrova et l'Israélienne Sapir Barel.

Dans la catégorie des -62 kg, Moisés António Bendo sera opposé au Slovaque Maximilian Godis, aux Arabe Hamad Alhonsi et Mongol Uils Gurragchana.

Dans la catégorie des -67 kg, Mikael Barros sera opposé au Mexicain José Iribe, à l'Estonien Matias Valjaots et au Hongrois Abel Juhasz.

Dans la catégorie des -72 kg, Diego Rocha sera opposé au Saoudien Nayil Mardini, au Marocain Mohamed Ghanyary et au Sud-Africain Oneil Naicker.

Chez les femmes, Albertina Ntyamba (-62 kg) affrontera Veronika Dzohan et Anhelina Kovinova, toutes deux ukrainiennes, et Danaisha Abdykerimkyzy, du Kazakhstan.

Fernanda Sebastiana (-67 kg) affrontera l'Anglaise Daisy Bowers, la Serbe Vasilija Borovicanin et les Ukrainiennes Viktoriia Senych et Yulia Kondriukova.