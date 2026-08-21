Angola: Malanje et Quéssua bénéficent de 11 000 nouveaux raccordements à l'eau potable

Malanje ( — Les municipalités de Malanje et Quéssua bénéficieront de 11 000 nouveaux raccordements à l'eau potable, dans le cadre du Projet de développement institutionnel du secteur de l'eau (PDISA II), qui vise à renforcer et à améliorer l'approvisionnement en eau de la population.

Ce projet, financé par la Banque mondiale et mis en oeuvre par une entreprise chinoise, comprend également la réhabilitation de 6 000 anciens raccordements et la modernisation des infrastructures du réseau d'eau potable de la ville de Malanje.

Les travaux ont débuté le 23 juillet dernier avec l'ouverture de tranchées, des campagnes de mobilisation citoyenne et le repérage des sites de gestion et d'évacuation des eaux usées. Les travaux devraient durer 18 mois et s'achever en décembre 2027.

Cette information a été communiquée mardi à la presse par Assuéiro Domingos, spécialiste du Département des études, des projets et de la supervision de la Direction nationale de l'eau, à la suite d'une réunion technique entre le Gouvernorat provincial de Malanje et l'entreprise lauréate du marché.

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Selon le technicien, cette intervention permettra d'accroître la capacité de stockage et d'optimiser la distribution d'eau, améliorant ainsi directement la qualité de vie des habitants des deux communes.

Il a précisé que le projet comprend la mise en place d'un nouveau système d'approvisionnement, l'extension du réseau et la réhabilitation des infrastructures existantes.

Il a expliqué que parmi les principales interventions figurent la construction d'un nouveau poste de transformation sur la rivière Guiné et la réhabilitation de deux réservoirs de distribution alimentant la ville de Malanje : l'un datant de la période coloniale et l'autre construit lors de la première phase du PDISA (Plan intégré de développement de l'Amazonie).

Le vice-gouverneur chargé des services techniques et des infrastructures, Duarte Ginga, a quant à lui décrit le projet comme une valeur ajoutée et une réponse directe aux difficultés d'accès à l'eau courante rencontrées par la population dans les quartiers concernés.

Il a expliqué que les autorités locales font face à des demandes quotidiennes d'eau et d'autres services essentiels de la part de la population, reconnaissant que cette réalisation sera cruciale pour réduire la pression sociale engendrée par les ruptures d'approvisionnement dans les deux zones concernées.

Duarte Ginga a également assuré que le Gouvernorat provincial suivra de près le projet et apportera le soutien nécessaire pour garantir le respect des objectifs contractuels.

Parallèlement, le président du conseil d'administration de la Société des eaux et de l'assainissement de Malanje (EASM), Carlos Muhongo, a précisé que les nouveaux raccordements bénéficieront aux quartiers de Vila Matilde, Quizanga, Missacala et Catepa, ainsi qu'aux zones urbaines et périurbaines de Malanje.

Il a souligné que cet agrandissement intervient alors que la ville est confrontée à des restrictions d'approvisionnement en eau en raison d'un dysfonctionnement de la station d'épuration des eaux de la rivière Cuije (ETA), une infrastructure inaugurée en 2024.

Selon Carlos Muhongo, la panne a été causée par une surtension électrique qui a accéléré la rotation des pompes d'aspiration, perturbant ainsi le fonctionnement normal du système.