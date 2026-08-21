Angola: La FAF appelle à une plus grande compétitivité dans les championnats nationaux de futsal

18 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ZZN/ALH/BS

Huambo — Le premier vice-président de la Fédération angolaise de football (FAF), Adão Costa, a appelé, mardi à Huambo, à une plus grande compétitivité dans les championnats nationaux de futsal, estimant que ces compétitions permettront de faire émerger des joueurs capables de s'imposer sur la scène internationale.

Le dirigeant s'exprimait à l'ouverture des championnats nationaux de futsal dans les catégories seniors masculine et féminine, ainsi que chez les moins de 17 ans, qui se déroulent au pavillon polyvalent Osvaldo Serra Van-Dúnem, dans la ville de Huambo, avec la participation d'équipes de Benguela, du Bié, du Cuanza-Norte, du Cuanza-Sul, de Huambo, de Huíla, de Luanda, de Lunda-Sul, de Malanje et de Namibe.

Adão Costa a exhorté les équipes à faire preuve de fair-play et à rechercher la victoire avec détermination, dans le strict respect des règles, soulignant que l'essence du sport réside dans la capacité à concilier la volonté de vaincre avec l'éthique sur le terrain.

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Il a salué les responsables locaux ainsi que ceux des équipes participantes pour avoir mobilisé les athlètes et réuni les moyens matériels et humains nécessaires à la tenue de la compétition nationale de futsal, soulignant que le sport contribue à unir et à renforcer les nations.

De son côté, l'administrateur de la municipalité de Huambo, Francisco Jamba Cata, a estimé que le choix de cette province par la FAF pour accueillir les championnats nationaux de futsal en faisait, pour la circonstance, la capitale du sport en Angola, alors que s'y déroule simultanément la 14e édition des Jeux nationaux scolaires dans sept disciplines.

La dernière édition du championnat national senior masculin, disputée en 2023, avait été remportée par le Groupe Desportivo Clínica Sagrada Esperança, tandis que l'épreuve féminine avait été remportée par l'équipe du 4 de Junho, de Huíla.

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