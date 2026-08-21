Angola: Le feu consume le bus de Huambo Express

Ondjiva ( — Un bus de la compagnie de transport Huambo Express a été détruit par un incendie survenu mardi après-midi sur la route reliant Ondjiva à Santa Clara, dans la province de Cunene, sans aucun blessé à déplorer.

L'information a été communiquée par le porte-parole du commandement provincial de la Protection civile et des pompiers de Cunene, Andrade Huamba, qui a précisé qu'un petit incendie s'était déclaré à Omufito-Wkanamuena, sur la route nationale EN-105, en direction d'Ondjiva vers Santa Clara.

Il a indiqué qu'il était pour l'instant impossible de déterminer le nombre exact de passagers à bord, mais a confirmé qu'il n'y avait ni morts ni blessés.

Selon le porte-parole, les premières constatations laissent penser que l'incendie aurait été provoqué par la surchauffe d'un pneu arrière.

Il a ajouté que l'intervention rapide des pompiers avait permis de maîtriser les flammes, mais que le bus avait été entièrement détruit par le feu.

Il convient de noter qu'il s'agit du troisième incendie de bus interprovincial survenu ce mois-ci, après ceux de Cuanza-Sul et de Lubango dimanche dernier.