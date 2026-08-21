Angola: Le gouverneur salue l'engagement des jeunes volontaires auprès des victimes des inondations à Benguela

Benguela ( — Le gouverneur de la province de Benguela, Manuel Nunes Júnior, a souligné, mardi, le rôle des jeunes de la région dans le soutien aux victimes des inondations provoquées par le débordement du fleuve Cavaco le 12 avril dernier.

S'exprimant lors de l'ouverture de la deuxième édition du Programme national de formation des jeunes volontaires, M. Nunes Júnior a considéré l'implication des jeunes dans les opérations de secours et d'aide humanitaire comme une preuve de patriotisme, de solidarité et d'engagement envers la communauté.

Le gouverneur a rappelé la catastrophe causée par les inondations d'avril dans la province de Benguela, insistant sur l'intervention des jeunes volontaires et des organisations de la société civile pour venir en aide aux populations sinistrées.

Selon le gouvernant, les jeunes ont également participé à l'accueil des personnes évacuées des zones à risque et à la fourniture d'une aide humanitaire lors de cette situation d'urgence complexe et de grande ampleur.

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Pour Manuel Nunes Júnior, la réaction des jeunes face à la catastrophe a démontré la capacité de mobilisation et de solidarité des communautés de Benguela face à l'adversité.

Valoriser la jeunesse

Le gouverneur de la province de Benguela considère également le Programme national de formation des jeunes volontaires comme une initiative importante pour valoriser la jeunesse, promouvoir la citoyenneté active et renforcer le volontariat dans le pays.

Il a souligné que la participation massive des jeunes à cet événement témoigne de leur intérêt pour les politiques publiques et la construction du présent et de l'avenir de l'Angola.

Selon Manuel Nunes Júnior, cette initiative s'inscrit dans le cadre des politiques publiques promouvant la jeunesse, la citoyenneté active et le volontariat, ainsi que dans la mise en oeuvre du Plan national de développement de la jeunesse 2025-2027.

Le gouverneur a rappelé que la jeunesse angolaise a démontré, tout au long de l'histoire du pays, son héroïsme et son profond patriotisme, ajoutant que les jeunes n'entendent pas se contenter d'être de simples bénéficiaires des politiques publiques, mais aussi participer activement à leur élaboration et à leur mise en oeuvre.

Il a donc estimé que les programmes de formation de volontaires revêtent une importance particulière, car ils contribuent à former des citoyens capables de mettre leurs connaissances, leur temps, leur énergie et leurs compétences au service de la communauté.

« Être volontaire, c'est avant tout faire preuve d'un véritable altruisme, d'un amour du prochain », a-t-il déclaré.

Le gouverneur a soutenu que la construction d'une société plus juste, solidaire et inclusive n'est pas la seule responsabilité des institutions étatiques, mais requiert la participation de tous, et notamment des jeunes.

Formation citoyenne

Le gouverneur a considéré que former de jeunes volontaires ne se limite pas à la transmission de connaissances techniques ; il s'agit aussi de cultiver des valeurs telles que la responsabilité, l'éthique, la discipline, la tolérance et l'engagement communautaire.

Selon Manuel Nunes Júnior, l'objectif devrait être de former une génération capable non seulement d'identifier les problèmes existants dans les communautés, mais aussi d'y apporter des solutions.

Le gouverneur a également souligné que Benguela possède une population majoritairement jeune, ainsi que des universités, des établissements d'enseignement, des organisations de jeunesse et communautaires, et une société civile capable de contribuer à la résolution des problèmes sociaux.