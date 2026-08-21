Angola: Un journaliste de l'ANGOP décroche la 2e place du Prix SADC de journalisme

Luanda — Le journaliste de l'ANGOP Aurélio Janeiro a décroché lundi la deuxième place du Prix SADC de journalisme, dans la catégorie Presse, pour l'édition 2026.

Selon l'organisation, le journaliste angolais n'a été devancé que par son confrère mozambicain Pilatos Pires Munguambe, tandis que Dome Semedo Arsénio, du Jornal de Angola, a remporté la première place dans la catégorie Photojournalisme.

Dans sa première déclaration, Aurélio Janeiro a remercié Dieu, le Conseil d'administration, la Direction de l'information de l'ANGOP ainsi que tous ceux qui croient en son travail.

Il a ajouté que cette distinction est également celle de tous ceux qui, par leur confiance, leurs conseils et leur soutien, ont contribué à cette importante réussite.

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« Si je suis arrivé jusqu'ici, c'est parce que j'ai eu l'occasion de me tenir sur les épaules de géants, d'apprendre auprès de grands professionnels et de transformer chaque enseignement en une occasion de progresser », a-t-il déclaré.

Conformément à la décision approuvée par le Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), réuni en août 2017, les lauréats recevront un certificat ainsi qu'une récompense financière de 2.500 dollars américains pour le premier classé et de 1.000 dollars pour le deuxième.