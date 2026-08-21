Angola: Huit morts dans des accidents sur la route nationale 230

Malanje ( — Huit personnes, dont deux enfants, ont perdu la vie samedi dernier (15) suite à deux accidents de la route survenus sur la Route Nationale 230 (EN-230), dans les municipalités de Cacuso et Xandel.

Selon la porte-parole de la Protection Civile et des Pompiers, Júlia da Conceição, l'accident de Cacuso a impliqué une voiture et un camion, suite à un dérapage suivi d'un renversement.

Elle a évoqué l'excès de vitesse et le manque de prudence comme causes probables de l'accident.

Concernant l'accident survenu dans la municipalité de Xandel, dans la région de Cabatuquila, un camion avec semi-remorque était impliqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a expliqué que le conducteur avait perdu le contrôle du véhicule, probablement en raison d'un excès de vitesse, et avait renversé trois employés de l'entreprise Pan-China avant de percuter un obstacle fixe près de l'établissement.

Le conducteur, âgé de 30 ans, et ses trois employés sont décédés sur les lieux de l'accident.

Selon ses dires, les opérations de désincarcération et d'évacuation des corps ont été effectuées par le personnel du détachement de prévention et de secours en cas d'accident de la route de Cabatuquila.

L'opération a bénéficié du soutien du Service d'Investigation Criminelle (SIC) et du Département des enquêtes sur les infractions criminelles (DIIP).