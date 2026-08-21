Angola: Le CICA soutient une loi pour plus de responsabilité et de transparence

Luanda — L'Angola a besoin d'une loi sur les religions qui établisse des règles claires de fonctionnement et contribue à une plus grande responsabilité et transparence dans le secteur, a affirmé ce mardi à Luanda le secrétaire général du Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (CICA), Vladimir Agostinho.

Selon ce responsable, qui s'exprimait auprès de l'ANGOP au sujet de l'approbation générale par l'Assemblée nationale (AN) du projet d'amendement à la loi sur la liberté de religion et de culte, cette législation est nécessaire pour garantir une meilleure organisation de l'activité religieuse, sans pour autant compromettre la liberté et l'autonomie des Églises.

Pour le représentant, la formation des ministres du culte est importante et positive pour la préparation théologique des responsables religieux, notamment face à la multiplication des Églises dans le pays.

Vladimir Agostinho a déclaré que l'obligation d'études secondaires ou supérieures en théologie pourrait contribuer à lutter contre l'improvisation, les discours de haine, la mauvaise gestion et l'exploitation de la foi des citoyens.

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« Si l'Exécutif n'approuve pas les cours de théologie, nous n'aurons pas d'institutions officielles pour former ces responsables. Il faut d'abord légaliser ces cours ; sinon, n'importe qui pourra obtenir un faux diplôme depuis chez soi ou sur Internet », a-t-il expliqué.

Il a souligné que le contrôle exercé par l'Institut national des affaires religieuses (INAR) est essentiel car il doit garantir l'ordre dans les provinces, les municipalités et les communes, contribuer à mettre fin aux fausses églises et assurer la sécurité, le respect et la dignité dans les lieux de culte.

Le projet d'amendement à la loi sur la liberté de religion et de culte a récemment été approuvé dans son principe à Luanda par l'Assemblée nationale, à l'unanimité.

Selon l'exposé des motifs, cet amendement vise à répondre aux besoins et aux défis actuels de la société angolaise.

Il précise que depuis la promulgation de ladite loi en 2019, la société et le contexte religieux en Angola ont considérablement évolué, rendant nécessaire sa révision opportune.

Ce texte explique qu'il ajuste certains articles, jugés insuffisants ou problématiques, en fonction des nouvelles réalités et des nouveaux défis, et qu'il adapte l'application des normes relatives à la liberté religieuse et au fonctionnement des confessions religieuses.

Les données statistiques de l'INAR indiquent qu'il existe 85 confessions religieuses reconnues en Angola, dont 25 sont accréditées. On compte 64 commissions d'installation et plus de 420 demandes d'enregistrement en vue d'une reconnaissance officielle.