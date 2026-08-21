Angola: Des travaux routiers sur l'avenue Hô Chi Minh perturbent la circulation

Luanda — La circulation sur l'avenue Hô Chi Minh, du triangle de Largo das Escolas à la place de l'Indépendance à Luanda, est perturbée pendant cinq jours en raison de travaux urgents d'ingénierie et d'amélioration de la chaussée.

L'ANGOP a constaté sur place lundi que les perturbations ont débuté samedi dernier et concernent notamment l'installation de canalisations et de ponceaux, entraînant des travaux de terrassement.

Les travaux s'étendent jusqu'aux abords des écoles Primeiro de Maio, Comercial et Ngola Kiluanje, pour l'installation de bordures séparant la chaussée du trottoir.

Selon un chef de projet ayant requis l'anonymat, les travaux permettront d'améliorer le réseau de drainage des eaux pluviales, l'éclairage, l'asphalte, les trottoirs et les espaces verts du tronçon.

Le Gouvernorat provincial de Luanda a indiqué comme itinéraires alternatifs les rues Moisés Alves de Pinho et Soba Mandume, pour accéder aux avenues Deolinda Rodrigues et Comandante Gika, et continuer jusqu'à la Place de l'Indépendance, également connue sous le nom de Largo Primeiro de Maio.