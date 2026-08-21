Angola: ANA et SBA signent un accord pour la préservation de la mémoire nationale

Luanda — Un protocole de coopération pour la préservation de la mémoire collective nationale a été signé mercredi à Luanda par les Archives nationales d'Angola (ANA) et Standard Bank Angola (SBA), dans le but de sauvegarder les collections culturelles.

L'accord prévoit « l'enrichissement de la collection historique », « le soutien à la numérisation et à la restauration des biens », ainsi que « la diffusion de documents essentiels à la compréhension de la trajectoire socio-économique nationale ».

S'exprimant lors de la cérémonie, le directeur général de l'ANA, Faustino Ramos, a déclaré que l'accord garantit également la protection des âmes et la résilience de la nation, en honorant le sacrifice de ceux qui sont tombés pour la grandeur et la liberté des Angolais.

« Une nation sans mémoire est comme un corps sans âme, et SBA devient co-gardienne du patrimoine national », a-t-il affirmé.

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La directrice marketing de l'institution financière, Carolina Vasconcelos, a déclaré que ce partenariat visait à préserver la mémoire collective du pays.

Elle a ajouté que le projet était né de la conviction que donner de la visibilité à un vaste patrimoine et sauvegarder cette collection permettait à l'Angola de renouer avec son histoire.

À cette occasion, l'exposition d'art et de gravures rupestres « Tchitundu Hulu » a été présentée.

Selon sa coordinatrice, Ana Soraya, il s'agit d'une rareté ancienne, réalisée directement sur la roche granitique. Elle comprend des figures géométriques, circulaires, humaines et animales, peintes selon différentes techniques, qui témoignent de moments marquants de l'histoire nationale.