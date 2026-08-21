Angola: Uíge prévoit de vacciner plus de 680 000 enfants contre la polio

Uíge ( — Six cent quatre-vingt mille neuf cent cinquante-sept enfants de moins de cinq ans seront vaccinés contre la polio dans la province d'Uíge lors de la troisième phase de la campagne de vaccination, qui se tiendra les 21, 22 et 23 août.

Lors de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la polio, plus de 640 000 enfants ont été vaccinés dans la province d'Uíge.

Cette information a été communiquée par Lindeza Chaves, responsable du Département provincial de la santé publique d'Uíge, à l'occasion de la présentation des préparatifs de la campagne, qui sera lancée le jeudi 20 août dans la commune de Cancungo, dans la municipalité d'Uíge.

Pour cette campagne, les autorités sanitaires ont mobilisé 1 145 équipes, composées chacune de trois personnes, qui effectueront la vaccination de porte-à-porte afin de vacciner tous les enfants concernés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour que la campagne soit un succès, la responsable a souligné le rôle crucial des chefs traditionnels, des personnalités religieuses et des autres acteurs dans la mobilisation des familles et des communautés.

Lindeza Chaves a également indiqué que des actions de mobilisation sociale sont en cours d'élaboration, impliquant les responsables communautaires et d'autres acteurs de la communication et de l'information.

Elle a donc sollicité la collaboration des parents et tuteurs, ainsi que des structures communautaires, afin de faciliter le travail des équipes durant les trois jours de la campagne.