Angola: La ministre de la Santé rend hommage au fondateur de la nation à Belgrade

19 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par VIC/SB

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a rendu hommage mardi à Belgrade (Serbie) au premier président de la République d'Angola, Agostinho Neto, en déposant une gerbe au pied du monument dédié au fondateur de la nation.

Un communiqué de presse, transmis ce mercredi à ANGOP par l'ambassade d'Angola dans ce pays européen, précise que la structure se trouve dans la municipalité de Nova Belgrado et constitue un symbole des relations historiques entre les deux pays.

Il est expliqué que cet hommage rendu par la responsable gouvernementale s'inscrit dans le respect de la mémoire historique et de la continuité des relations amicales et de la coopération entre l'Angola et la Serbie.

La ministre Sílvia Lutucuta effectue une visite de travail en Serbie depuis lundi pour aborder la coopération bilatérale dans le domaine de la santé, dans le but de la concrétiser par un programme d'action précis, notamment en matière de formation du personnel, de production de médicaments, de recherche et d'innovation scientifique.

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Le dialogue entre les institutions des deux pays pourrait déboucher sur des instruments de coopération formels et des projets concrets, en particulier dans les domaines de la formation spécialisée, des échanges techniques, de la réglementation sanitaire et du développement des capacités des laboratoires.

Mardi également, la délégation s'est rendue à l'Agence serbe des médicaments et des dispositifs médicaux (ALIMS) afin d'approfondir sa connaissance de l'expérience serbe et d'identifier des axes de développement de la coopération dans le secteur de la santé.

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