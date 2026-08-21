Angola: Huíla dispose de plus d'un million de doses de vaccin pour la troisième campagne contre la polio

Lubango — Quelque 1,28 million de doses de vaccin contre la poliomyélite sont disponibles dans la province de Huíla en prévision de la troisième campagne de vaccination, prévue du 21 au 23 août.

L'information a été donnée par la cheffe du département de la santé publique de Huíla, Kama Sandra Chimuco, lors d'un « Café des idées » avec la presse locale. Elle a précisé que 1.819 équipes de vaccination seront mobilisées et mettront en oeuvre des stratégies fixes, mobiles et avancées afin de garantir l'accès aux zones rurales et urbaines ainsi qu'aux localités difficiles d'accès dans l'ensemble des municipalités.

Elle a indiqué que cette troisième campagne s'inscrit dans la continuité des résultats obtenus lors des précédentes opérations, la province ayant atteint une couverture vaccinale de 111 % lors de la deuxième campagne, contre 104 % lors de la première.

La campagne vise à interrompre la transmission du poliovirus, à garantir une couverture vaccinale élevée dans les 23 municipalités de Huíla et à renforcer l'immunité de groupe, afin de combler les insuffisances de la vaccination de routine et de protéger les communautés contre la circulation du virus en Afrique.

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Selon Kama Sandra Chimuco, la principale nouveauté de cette étape sera l'administration simultanée de vitamine A aux enfants âgés de six mois à cinq ans.

Elle a insisté sur l'importance de l'éducation, de la formation et de la sensibilisation pour prévenir les refus de vaccination au sein des communautés, soulignant le rôle des professionnels des médias dans la diffusion d'informations fiables et la sensibilisation de la population.

« Nous allons profiter de notre présence dans les différentes zones de la province pour intensifier la surveillance épidémiologique et renforcer les partenariats avec les communautés à travers la mobilisation sociale », a-t-elle souligné.

La responsable a réaffirmé la poursuite des efforts des professionnels de santé et des partenaires en faveur de l'élimination de la circulation du poliovirus, malgré l'absence de cas signalés, qui pourrait donner à penser que le virus ne circule plus.