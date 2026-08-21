Gabon: Haut-Ntem - Marie-Flora Mindze et Alexis Nnang Ntseme offrent l'autonomie électrique aux populations de Mpwagnété

Fini les lampes à pétrole et les nuits sans courant. Dans le département du Haut-Ntem, une nouvelle page s'ouvre. La Vénérable Marie-Flora Mindze Mi Essone et l'Honorable Alexis Nnang Ntseme ont officiellement lancé une vaste opération d'électrification solaire destinée aux villages isolés encore plongés dans l'obscurité.

Un projet présenté comme "la première étape d'une révolution énergétique" pour rapprocher le développement des populations.

Pour cette phase pilote, les deux élus ont porté leur choix sur les villages situés le long de la route de Mpwagété. Objectif : équiper en priorité les ménages les plus démunis avec des kits solaires domestiques de dernière génération.

Panneaux, batteries, lampes LED et prises de charge : le matériel distribué vise à rendre chaque foyer autonome. Pour des centaines de familles, c'est l'accès pour la première fois à une électricité propre et disponible.

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"Nous avons décidé de commencer par ceux qui n'ont rien. Le soleil appartient à tous, il est temps qu'il éclaire aussi le Haut-Ntem", a déclaré la Vénérable Marie-Flora Mindze Mi Essone.

Si l'éclairage des habitations est l'effet le plus visible, les retombées attendues vont bien plus loin selon les initiateurs du projet.

Les enfants pourront étudier le soir sans dépendre d'une lampe tempête.

La recharge des téléphones devient possible, désenclavant un peu plus les villages.

L'électricité ouvre la voie à de petites activités génératrices de revenus : couture, petit commerce, etc.

L'Honorable Alexis Nnang Ntseme parle d'un "investissement direct dans le capital humain" du département. Ce projet arrive dans un contexte où de nombreux villages gabonais restent hors du réseau de la SEEG. Plutôt que d'attendre, les élus du Haut-Ntem misent sur le solaire

L'approche est double : elle répond à l'urgence sociale tout en s'inscrivant dans la vision d'un développement durable. Le solaire permet de contourner les contraintes du réseau classique : coût d'extension, entretien, distance.

Avec cette opération, Marie-Flora Mindze et Alexis Nnang posent aussi un acte politique fort : montrer que l'action de proximité peut produire des résultats concrets avant la fin de leur mandat.

Les deux élus ne comptent pas s'arrêter à Mpwagété. Ils l'ont dit : cette première distribution n'est que le début. L'objectif affiché est clair et ambitieux. "Qu'aucun village du Haut-Ntem ne soit laissé dans l'obscurité avant la fin de nos mandats", martèlent-ils.

Après Mpwagété, l'extension est prévue vers les autres axes du département. Du soleil pour éclairer le Haut-Ntem. Des solutions locales pour un développement qui se rapproche des populations.