Gabon: À Medounou-Esseng/Metui Obadjomo, l'électrification solaire saluée par les populations

Au lendemain de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Gabon, les populations du regroupement de villages Medounou-Esseng/Metui Obadjomo, dans le canton Ntem Mvèze, ont accueilli avec satisfaction un geste à forte portée sociale posé par leur député, l'honorable Akué Élie, élu sous les couleurs de l'UDB.

En effet, le parlementaire a procédé à la remise de kits d'électrification solaire destinés aux populations de cette zone rurale. À cette occasion, les chefs des différents villages ainsi que le chef du regroupement étaient présents pour réceptionner ce matériel au nom des communautés bénéficiaires. Leur présence témoignait de l'importance accordée à cette initiative et de l'intérêt que les populations portent aux actions susceptibles d'améliorer concrètement leurs conditions de vie.

Au nom du regroupement, Monsieur Mvé Biyogo Marcel, chef de regroupement, a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance. Il a salué le geste posé par le député Akué Élie, tout en transmettant les remerciements des populations au Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous sommes très reconnaissants pour ce geste qui vient apporter un peu plus de lumière dans nos villages. Nous remercions notre député pour cette attention et, à travers lui, nous adressons également nos sincères remerciements au Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous souhaitons que cette dynamique se poursuive, car nos populations ont encore beaucoup de besoins », a déclaré le chef de regroupement.

Toutefois, si l'arrivée de ces équipements solaires constitue une réelle source de satisfaction, les populations souhaitent également voir d'autres préoccupations locales bénéficier de la même attention. Parmi celles-ci figure notamment l'état de la route qui dessert leur zone.

Sur ce tronçon de moins de 25 kilomètres, reliant notamment Mebo'o, à quelques encablures de la frontière d'Ebibeyin en Guinée équatoriale, à Meyo-Kyè et jusqu'à Agnizock par Bitam, la circulation demeure particulièrement difficile en raison de l'état très dégradé de la voie.

Sur cette question, le chef de regroupement s'est également voulu le porte-parole des habitants : « Nous avons reçu les kits solaires avec beaucoup de joie, mais nous profitons aussi de cette occasion pour lancer un appel au Président de la République. Notre route est dans un état très difficile. Pourtant, il s'agit d'un petit tronçon de moins de 25 kilomètres qui est important pour nos populations. Nous souhaitons vraiment que cette situation puisse être examinée afin de permettre aux habitants de circuler plus facilement et de développer leurs activités. »

Cet état d'impraticabilité constitue en effet un frein à la mobilité des personnes et des biens, à l'évacuation des produits agricoles et aux échanges avec les localités environnantes. La réhabilitation de cette voie permettrait également de renforcer les liens économiques et sociaux entre les différents villages et de faciliter l'accès des populations aux services essentiels.

Ainsi, la remise des kits d'électrification solaire aura constitué un moment important pour les populations de Medounou-Esseng/Metui Obadjomo. À travers leurs chefs présents à la réception du matériel, elles ont exprimé leur reconnaissance au député Akué Élie et au Président Brice Clotaire Oligui Nguema, tout en formulant une nouvelle attente : celle de voir leur route bénéficier à son tour d'une intervention.

À Medounou-Esseng/Metui Obadjomo, la lumière est désormais attendue dans les foyers grâce à l'énergie solaire ; les populations espèrent également voir la route s'ouvrir sur de nouvelles perspectives de développement.