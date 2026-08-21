Gabon: L'université Privé Islamique du pays - L'excellence au service de votre avenir

interview

La deuxième édition du salon du bachelier tenue les 8 et 9 Août 2026 à la place dite de la Nation à Libreville, aura tenue toutes ses promesses. Pour les organisateurs, l'objectif visé était celui de mobiliser le plus grand nombre d'Universités privés et de grandes écoles de la place dans le but de permettre aux nouveaux bacheliers et parents, d'être aux faits des différentes filières de formation qu'offre chaque structure.

Et parmi ces grandes Ecoles figurait l'Université Privé Islamique du Gabon, (l'UPIG), avec un stand bien fourni qui a attiré grand monde. Au terme des deux jours de ce salon, et pour en savoir d'avantage sur les différentes offres de l'UPIG, notre rédaction s'est entretenue avec son vice recteur, le Dr Massima Louwoungou.

Gabonews : Bonjour Dr Massima Louwoungou, vous êtes docteur en philosophie, enseignant chercheur à l'université Omar Bongo. Nous précisons que vous êtes le vice recteur de l'Université Privé Islamique du Gabon. Dr Massima Louwoungou, en quelle année l'université dont vous avez aujourd'hui la charge a-t-elle été créée ?

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Dr Massima Louwoungou : Bonjour et merci pour l'intérêt que vous porterez à notre université. L'université Privé Islamique du Gabon a été créée en 2022, à l'initiative du conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Nous sommes situés au quartier Nzeng Ayong dans le 6e arrondissement de Libreville, dans l'enceinte même du complexe scolaire et universitaire islamique Mohamed Arissani.

GN : Quelle est la particularité de ce jeune établissement, lorsqu'on sait qu'il y a plusieurs qui ont vu le jour bien avant 2022 ?

Dr Massima Louwoungou : L'université Privé Islamique du Gabon apparaît comme une réponse pertinente, mieux encore comme l'adhésion de la communauté musulmane du Gabon à l'interaction catégorique de l'Etat gabonais, qui commande aux établissements d'enseignement supérieur de mettre l'accent sur les formations de qualité. C'est à dire, des formations ouvertes à même de répondre aux exigences du marché de l'emploi.

GN : Sur vos prospectus il est mentionné que votre établissement offre un enseignement de qualité, un encadrement personnalisé et une formation professionnalisante en Licence, Master et en cycle ingénieurs. Quelles sont les principales formations proposées ?

Dr Massima Louwoungou : Depuis sa création nous avons trois facultés ouvertes. Notamment :

- La faculté des Sciences. Science et technique de l'ingénieur, la faculté des sciences juridiques et la faculté des sciences de gestion et finance. Les filières sont d'avantage détaillées sur place.

GN : A combien s'élèvent les frais d'apprentissages dans votre université ?

Dr Massima Louwoungou : La première année est à un million cinquante mille francs.

GN : Quels sont les profils agréés ?

Dr Massima Louwoungou : Nos formations sont ouvertes à tous types de baccalauréat. ABC et D. Et depuis le lancement de nos activités, nous avons reçu des étudiants de différentes séries scientifiques. La particularité ici c'est de permettre à tous ces étudiants de pouvoir réaliser leur rêve.

GN : Qu'est -ce qui distingue votre université des autres ?

Dr Massima Louwoungou : Une chose est sûre, c'est que l'Université Privé Islamique du Gabon est née d'une préoccupation fondamentale, celle de pouvoir répondre à l'exigence de l'Etat gabonais qui prône une formation de qualité pour son élite. A l'Université Privé Islamique du Gabon, nous sommes portés sur la vision des jeunes. C'est à dire, lorsqu'ils intègrent le monde universitaire, ils ne doivent pas se mettre à chercher, à se demander ce qui les attendra au terme de leur formation. Ce qui fait que dès la première année de licence chez nous, l'établissement dispense des cours d'informatique de la première en troisième année minimum, accompagnés des immersions en entreprise, donc les stages. Ce qui signifie qu'au terme de la licence par exemple, un étudiant de l'UPIG, a, non seulement une maîtrise raisonnable de l'outil informatique, mais également une idée précise des réalités du monde professionnel. Et s'il va en master, c'est quelqu'un qui sera d'avantage complet. Je pense que c'est l'une des innovations que nous apportons. Chose qui se fait rarement ailleurs.

GN : Quelle place votre Université accorde-t-elle à l'insertion professionnelle et à l'accompagnement des étudiants dans la réalisation de leurs projets personnels ?

Dr Massima Louwoungou : L'insertion professionnelle est au coeur de notre philosophie, parce que nous allons du principe que nous ne de formons pas pour former. C'est la raison pour laquelle nous disons que dès l'obtention de la licence chez nous, l'étudiant peut déjà embrasser le monde du travail. Ils ont suffisamment d'outils et de qualité pour intégrer facilement le monde professionnel. Et en dehors de la formation initiale, qui va de la licence en master, l'UPIG met également l'accent sur la formation continue. Celle-ci s'adresse aux personnes déjà en activité ou pas , qui voudraient se perfectionner dans un domaine donné.

GN : Votre Université propose -t -elle des possibilités d'orientation en fonction des capacités de chaque étudiant ?

Dr Massima Louwoungou : Effectivement. C'est ce que nous fassions au terme de la troisième année de licence. De la première en deuxième année, nous avons une sorte de tronc commun, et ce n'est qu'en troisième année, compte tenu de la qualité des enseignements reçu, que l'étudiant commence à avoir une idée précise de la direction qu'il veut suivre au terme de sa formation. Et l'avantage que nous avons, c'est que nous ne sommes pas une université isolée. Nous sommes en partenariat avec l'Université Méditerranéenne de Tunisie. Depuis plus de trois ans nos étudiants ont toujours bénéficies des cours par visioconférence depuis la Tunisie, et cela grâce à notre salle multimédias équipée d'une trentaine d'ordinateurs. Ce qui permet aux étudiants et enseignants d'interagir même à distance, tout ceci pour être un établissement de qualité. Un établissement qui soit à même de répondre aux préoccupations du gouvernement gabonais en matière de formation.

GN : Votre Université est-elle purement religieuse, c'est à dire théologique ?

Dr Massima Louwoungou : Merci pour cette question très importante. Nous rappelons à toutes fins utiles que l'université Privé Islamique du Gabon, en dehors de sa dénomination, n'est pas un établissement de théologie. Il n'est islamique que parce qu'il a été créé par une institution religieuse qui n'est autre que le conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. De la même manière que nous avons des établissements primaires et secondaires au sein de la communauté musulmane qui accueillent des élèves musulmans et non musulmans, il en est de même pour notre université. L'islamisation n'est donc pas une condition d'entrée à l' université Privé Islamique du Gabon. C'est tout simplement une dénomination qui tient compte de l'origine de sa création.

GN : Votre mot de la fin.

Dr Massima Louwoungou : Mon mot de la fin c'est un encouragement à l'endroit des nouveaux bacheliers. Juste leur dire qu'il faut qu'ils sachent qu'à l'université on ne fait pas ce qu'on veut, mais ce qu'on peut. C'est à dire que les universitaires qu'ils sont désormais, doivent tenir compte de leurs compétences et éviter d'errer. La plupart des étudiants qui échouent à l'université sont ceux-là qui agissent par suivisme. J'ai un ami qui est inscrit en économie et je vais aussi m'inscrire sans tenir compte de mes compétences réelles, par exemple. Il faut que nos étudiants sachent de quoi ils sont capables, quelles sont leurs capacités. Je fais une filière ou je me sens vraiment bien et non par contraintes. C'est une résolution que devrait prendre chaque étudiant pour aller vite et bien.

Aux étudiants qui rêvent d'un avenir professionnel meilleur, votre solution se trouve à l'UPIG. Aux parents qui cherchent encore, confiez nous vos enfants et votre joie sera parfaite. Je vous remercie.