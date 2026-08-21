Sénégal: Médina Baye - Les travaux du siège du Prix international Cheikh Ibrahima Niass lancés

L'imam de la Grande Mosquée de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé, a présidé, ce jeudi, la cérémonie de pose de la première pierre du siège qui abritera désormais la cérémonie du Prix international Cheikh Ibrahima Niass pour la mémorisation et la récitation du Saint Coran.

Le complexe sera composé d'un amphithéâtre, de salles de classe dédiées à l'apprentissage du Coran, de bureaux administratifs, d'une mosquée ainsi que de logements destinés aux participants étrangers au concours. Il comprendra également une grande salle de restauration.

« Le terrain destiné à abriter le siège a été gracieusement offert par un bienfaiteur afin de servir la cause du Livre saint », a magnifié Cheikh Abdoul Malick Niass, président du comité d'organisation du Prix international Cheikh Ibrahima Niass pour la mémorisation et la récitation du Saint Coran.

Cette infrastructure, d'une importance capitale, aura pour vocation de renforcer l'enseignement du Coran, mais également d'en promouvoir la mémorisation et la récitation. Lancé en 2013, le Prix international Cheikh Ibrahima Niass pour la mémorisation du Coran s'est imposé, au fil des années, comme une importante compétition internationale, attirant des participants venus de plusieurs pays d'Afrique et du reste du monde.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le lancement des travaux constitue ainsi une étape importante dans le développement de cette compétition, qui contribue au rayonnement du message spirituel de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass et à la diffusion des enseignements du Saint Coran, a estimé Cheikh Abdoul Malick Niass.