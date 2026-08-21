Sénégal: Gamou de Tivaouane - Le chef de l'État rend visite au Khalife des Tidianes, ce vendredi matin

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu vendredi matin à Tivaouane pour sa traditionnelle visite de courtoisie au Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, en prélude au Mawlid prévu le 25 août 2026.

Lors de la réunion d'évaluation, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a indiqué que « le plus gros défi reste l'assainissement et la gestion des désordres ».

Il a toutefois assuré que plusieurs engagements pris par les services de l'État ont été respectés et que des efforts importants ont été consentis, même si certains chantiers restent à finaliser.

Pour l'édition 2026, la cité religieuse entend inscrire la célébration dans une dynamique de foi, de transmission et de responsabilité, autour du thème : « Ensemble, penser et agir par le verbe de l'Unicité (Tawhid) ».

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Ce thème place l'unicité divine au coeur de la réflexion et met l'accent sur sa portée dans la cohésion sociale, la responsabilité individuelle et collective ainsi que la promotion de la paix, de la justice et du bien commun.

Dans un contexte marqué par les fractures sociales, les tensions identitaires et les mutations liées aux technologies numériques, les organisateurs entendent également promouvoir une parole éclairée, un engagement éthique et une action collective inspirés des enseignements prophétiques.

Plus connu au Sénégal sous le nom de Gamou, le Mawlid constitue l'un des principaux rendez-vous religieux de l'Afrique de l'Ouest. Chaque année, des milliers de fidèles convergent vers Tivaouane, cité de Seydi El Hadji Malick Sy, pour commémorer la naissance du Prophète Mouhamed (PSL) et renouveler leur attachement aux enseignements de l'islam, dans une tradition de savoir, de spiritualité et de fraternité.