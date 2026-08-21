Sénégal: Le CNDN lance à Tivaouane un projet d'assistance alimentaire pour 1 500 enfants talibés et familles vulnérables

Le Conseil national de développement de la nutrition (CNDN), placé sous l'autorité de la Primature, a remis, jeudi, à Tivaouane, des kits alimentaires au daara de la zawiya El Hadji Malick Sy, marquant le lancement d'un projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle destiné à 1 500 enfants talibés et à des familles vulnérables des communes de Koki, Touba et Tivaouane.

Cette première dotation, composée d'une tonne de riz, de 1 000 litres d'huile et de deux tonnes de grumeaux de farine (ou araw, en wolof) a été remise aux responsables du daara (école coranique) de la zawiya El Hadji Malick Sy afin de soutenir l'alimentation de les apprenants.

Ce daara est le premier à recevoir son lot d'articles, comprenant notamment du riz, de l'huile, des grumeaux de farine, du lait, du ngourbane, du savon, du niébé et de l'eau de Javel, sur les dix établissements retenus pour bénéficier de cet appui alimentaire. Les autres écoles coraniques devraient être servis dans les prochains jours, selon le CNDN.

La cérémonie de remise de la dotation s'est tenue à la zawiya El Hadji Malick Sy, en présence de responsables du CNDN et de représentants des daaras.

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Selon Aliou Badara Fall, responsable du bureau régional du CNDN, cette initiative s'inscrit dans la volonté du nouveau secrétaire exécutif de l'institution d'élargir les interventions de la structure en faveur des couches vulnérables, notamment des pensionnaires des daaras.

"Dès sa prise de service, le nouveau secrétaire exécutif du CNDN a souhaité élargir les bases d'intervention auprès des couches vulnérables, notamment les daaras", a-t-il expliqué.

Dans cette perspective, le CNDN a entrepris de mobiliser les entreprises implantées dans les zones concernées, afin de les faire contribuer au financement des actions en faveur de la nutrition, dans le cadre de leur Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE).

La Société africaine de raffinage (SAR) a accepté de financer le projet soumis par le CNDN, a précisé M. Fall.

Pour l'ensemble du projet, le CNDN prévoit de distribuer 5,5 tonnes de riz, 1 185 litres d'huile, quatre tonnes de grumeaux de farine et 5 550 sachets de lait de 100 grammes.

Aliou Badara Fall a souligné que cette opération est la première étape d'une démarche qui sera étendue à d'autres foyers religieux et daaras, grâce à la mobilisation de partenaires et d'entreprises.

Le responsable régional du CNDN a insisté sur la nécessité de renforcer les actions de soutien nutritionnel en faveur des enfants talibés et des familles vulnérables, en s'appuyant sur une collaboration accrue entre les pouvoirs publics, les entreprises et les acteurs communautaires.