Sénégal: Oussouye - Les responsables des Comités de développement sanitaire invités au respect des textes et règlements

Oussouye — L'International Budget Partnership (IBP) au Sénégal, une ONG oeuvrant pour une meilleure inclusion budgétaire des communautés vulnérables, a souligné, jeudi, l'importance du respect des textes et règlements en vigueur par les présidents des Comité de développement sanitaire (CDS) du district d'Oussouye (sud) dans la gestion et la gouvernance sanitaire au niveau local, afin d'éviter les erreurs par omission menant des fois à des contentieux judiciaires.

"J'invite les CDS à respecter les textes et règles afin d'éviter certains manquements pour mener à bien leur travail de gestion et de gouvernance sanitaire au niveau local. Il arrive parfois que des dossiers leur concernant atterrissent au tribunal a cause d'erreurs commises par omission des textes", a dit Ibrahima Sidibé, son représentant.

Il s'exprimait à la veille de la fin d'une session de formation de six jours sur la gouvernance sanitaire à l'endroit des présidents des Comités de développement sanitaire (CDS) du district d'Oussouye.

Selon lui, le choix porté sur ce district sanitaire de la région de Ziguinchor s'explique par le fait que les CDS récemment installés n'avaient encore été formés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des acteurs locaux sur la gouvernance sanitaire et les règles de fonctionnement des CDS. Une manière de promouvoir une gouvernance sanitaire participative, transparente et efficace au niveau des Comités de développement sanitaire - CDS - du district sanitaire de Oussouye", a, pour sa part, fait savoir Cheikh Ndiaye, représentant le Médecin-chef du District.

A travers cette activité, les organisateurs souhaitent "amener les CDS à bien comprendre leur rôle et leur responsabilité, mais surtout améliorer la gouvernance sanitaire locale et renforcer la collaboration entre les collectivités territoriales, les acteurs de la santé et les communautés".

M. Ndiaye a indiqué que le but visé est d'arriver à mettre en place un réseau des CDS, qui sera "un cadre normatif pour la gestion des centres de santé tant sur le plan technique qu'administratif".

"La santé est une priorité pour les collectivités et les populations. Ce qui fait que sa gouvernance devrait être portée au plus haut niveau pour que les ressources issues de ce secteur soient reversées aux populations. C'est pourquoi nous lançons un appel aux collectivités territoriales et aux acteurs de la santé à mieux s'approprier les politiques mises en place par le gouvernement", a-t-il dit.

Les présidents et membres des CDS ayant participé à la première phase des six jours de formation sont originaires d'Elinkine, Carabane, Cagnout et Cadjinolle, tandis que l'axe 2 a rassemblé ceux d'Oukout, Carounate, Loudia Ouoloff, Diakène Ouoloff, Diakène Diola et Yotou.