Sénégal: Kaffrine - Plus de 100 jeunes et chefs d'entreprises sensibilisés aux opportunités du PAIJEF

Kaffrine — Plus de cent jeunes stagiaires et chefs d'entreprises de la région de Kaffrine (centre) ont été sensibilisés, durant deux jours, sur le Projet d'appui à l'insertion des jeunes et des femmes (PAIJEF), à l'initiative de FIT Sénégal et du Projet d'appui à la territorialisation des politiques d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes (PATIP-JF), a constaté l'APS.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet PAIJEF, mis en oeuvre par l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, avec l'appui de partenaires stratégiques tels que l'Union européenne et la Coopération italienne, a indiqué Samba Diop, directeur de l'Agence régionale de développement (ARD) de Kaffrine.

Il s'exprimait au terme de l'atelier de sensibilisation et de partage, auquel ont participé des chefs d'entreprises, des stagiaires, ainsi que l'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale, Ibrahima Ndiour.

L'activité vise, selon M. Diop, à renforcer les "soft skills" des bénéficiaires et à rappeler aux employeurs leurs rôles et responsabilités dans l'accompagnement des jeunes en milieu professionnel.

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"Avant de laisser les stagiaires regagner leur entreprise, il fallait les sensibiliser à leur comportement et à leurs attitudes en montrant la différence entre vie personnelle et vie professionnelle", a-t-il souligné, précisant que l'atelier a réuni soixante-seize chefs d'entreprises et cent treize stagiaires.

L'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Kaffrine, Ibrahima Ndiour, a salué la collaboration entre l'ARD et l'Inspection du travail dans la mise en oeuvre de cette initiative.

"La région de Kaffrine est défavorisée en matière d'opportunités d'emploi, mais l'installation de ce projet représente une belle occasion de lutter contre le chômage", a-t-il estimé.