Sénégal: Médina Baye - Une foire de la 'Jamhiyatu Ansaru-Diin' dédiée à la promotion d'initiatives économiques, sociales et culturelles

Kaolack — La "Jamhiyatu Ansaru-Diin", une organisation réunissant les disciples de Cheikh Ibrahima Niasse, dit Baye Niasse (1900-1975), compte faire de la prochaine édition de sa Foire du développement un espace de promotion d'initiatives économiques, sociales et culturelles, a appris l'APS, jeudi, à Kaolack (centre), de son président, Seydina Alioune Cissé Niang.

Cet évènement aura lieu à Médina Baye, dans la ville de Kaolack, à l'occasion de la célébration du Maoulid - évènement commémorant la naissance du prophète Mohamed - prévu dans la soirée du mardi 25 août.

La prochaine édition de la Foire du développement portera sur "le tourisme religieux et les partenariats", selon Seydina Alioune Cissé Niang.

À cette occasion, la "Jamhiyatu Ansaru-Diin" va nouer des partenariats avec plusieurs organisations, dont des institutions financières, a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

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Les accords noués vont faciliter le financement d'initiatives économiques portées par des membres de cette organisation, laquelle va, selon son président, s'atteler à la valorisation du patrimoine religieux et culturel de Médina Baye.

"Nous voulons mettre en lumière les potentialités de Médina Baye en matière de tourisme religieux, culturel et spirituel", a dit M. Niang.

D'après lui, les participants à la Foire du développement viendront de plusieurs pays.

Le but de cette rencontre est de valoriser les ressources humaines, spirituelles, culturelles et économiques liées à l'héritage de Baye Niass, a-t-il précisé.

Seydina Alioune Cissé Niang rappelle qu'une plateforme numérique dédiée à la "Jamhiyatu Ansaru-Diin" a été récemment lancée à la Maison des hôtes de Médina Baye.

Elle est destinée au recensement des disciples de Baye Niass au Sénégal et dans le reste du monde, d'après lui.

Selon son président, la "Jamhiyatu Ansaru-Diin" mène diverses activités, dans les domaines de l'innovation numérique, du tourisme, de l'entrepreneuriat, etc.