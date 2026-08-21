Sénégal: Ousmane Sonko - 'L'Assemblée nationale va poursuivre ses investigations sur des lotissements en l'absence de procédure judiciaire'

Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a annoncé jeudi que l'institution parlementaire poursuivra ses investigations sur les opérations de lotissement visées par une proposition de commission d'enquête, faute de précisions établissant l'existence d'une procédure judiciaire portant sur l'ensemble des faits concernés.

"Si on n'a pas de plus amples précisions sur une procédure judiciaire concernant ces faits, l'Assemblée nationale sera dans l'obligation de poursuivre son travail dans le cadre des commissions d'enquête parlementaire", a-t-il déclaré après la ratification par la plénière de six propositions de résolution portant création de commissions d'enquête.

Cette ratification entre dans le cadre de la première session ordinaire de l'année 2026 de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions constitutionnelles et au règlement intérieur.

M. Sonko a indiqué avoir reçu deux réponses du ministre de la Justice, garde des Sceaux, concernant la proposition relative aux lotissements, notamment ceux situés dans la zone du littoral.

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Selon lui, une première réponse faisait état d'une instruction judiciaire concernant des opérations de lotissement autour de l'aéroport, notamment le hangar des pèlerins, "sans apporter, dans un premier temps, davantage de précisions".

"Je lui avais écrit pour lui demander de plus amples précisions", a dit le président de l'Assemblée nationale, ajoutant qu'une seconde réponse du ministre de la Justice faisait état d'une enquête diligentée par la Section de recherches la Gendarmerie nationale sur demande du procureur financier et dont "le rapport aurait été bouclé".

Toutefois, il a relevé que les éléments dont il avait eu connaissance ne concernaient pas l'ensemble des lotissements visés par la proposition de résolution.

La mise en branle d'une procédure judiciaire éteint toute action menée en vue de l'établissement d'une commission d'enquête parlementaire.