Congo-Kinshasa: 10 ans d'existence du CHESD et 1 692 cadres formés à la stratégie et à la défense au pays

Le Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense (CHESD) a célébré ses dix ans d'existence, jeudi 20 août à Kinshasa, à l'occasion de la clôture de l'année académique 2025-2026 et de l'ouverture de la session 2026-2027.

La cérémonie, organisée au Palais du Peuple, s'est déroulée en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de son homologue burundais Évariste Ndayishimiye, ainsi que des représentants des chefs d'État de la République du Congo et de la République centrafricaine.

Depuis sa création, le CHESD, avec l'École supérieure d'administration militaire (ESAM), a formé 1 692 cadres civils et militaires.

À l'occasion de cet anniversaire, Félix Tshisekedi a souligné le rôle de cette institution dans la formation des responsables appelés à intervenir dans les domaines de la stratégie, de la défense et de la sécurité.

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Pour le chef de l'État, le CHESD ne constitue pas uniquement un établissement de formation. Il doit également contribuer au développement d'une capacité nationale d'analyse, d'anticipation et de prise de décision stratégique.

La célébration des dix ans du CHESD a également servi de cadre au dévoilement par Félix Tshisekedi d'une nouvelle « doctrine de défense globale » pour la RDC.

Cette doctrine repose sur cinq priorités : l'affirmation d'une pensée stratégique souveraine, le renforcement des capacités de veille et d'anticipation, la souveraineté numérique et informationnelle, la promotion de réponses africaines aux crises régionales et le respect de l'éthique républicaine.

Le président de la République a insisté sur la nécessité pour la RDC de développer sa propre capacité de réflexion stratégique et de définir de manière autonome ses intérêts en matière de sécurité et de défense.

Le contexte sécuritaire dans l'Est

Évoquant la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, Félix Tshisekedi a réaffirmé la volonté du pays de parvenir à une paix durable, tout en rejetant tout règlement imposé par la violence.

Il a également défendu le renforcement des capacités de défense, qu'il considère comme compatible avec la recherche de la paix.

Cette orientation intervient alors que la RDC exerce, pour la période 2026-2027, son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le savoir comme responsabilité

Aux nouveaux diplômés du CHESD, civils et militaires, le chef de l'État a rappelé que leur formation implique des responsabilités au-delà de l'obtention du diplôme.

Il les a notamment appelés à privilégier l'intérêt général, à anticiper les crises et à prendre leurs décisions avec discernement.