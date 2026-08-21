Congo-Kinshasa: Poursuite de l'exploitation minière à Mwenga et Shabunda malgré l'interdiction

Les activités d'exploitation minière se poursuivent dans les territoires de Mwenga et Shabunda, au Sud-Kivu, malgré la mesure portant leur interdiction. Dans cette région connue pour ses importants gisements d'or, les creuseurs artisanaux ainsi que certaines sociétés minières continuent leurs opérations.

Une situation dénoncée par les forces vives de Mwenga, qui appellent les autorités à renforcer la surveillance des activités minières dans cette zone marquée par l'instabilité.

Selon des sources locales, la société Yellowstone, à capitaux chinois, ainsi que des entreprises affiliées au groupe Strategos poursuivent leurs activités dans la région. Si Yellowstone exercerait ouvertement ses opérations, certains acteurs locaux dénoncent en revanche l'opacité qui entoure les activités de Lugushwa Mining.

Ces acteurs accusent Lugushwa Mining de collaborer avec des coopératives afin de poursuivre discrètement ses activités. Ils signalent également des mouvements d'aéronefs qu'ils soupçonnent d'être utilisés pour acheminer des minerais vers d'autres régions. La société civile de Mwenga soutient également ces accusations.

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Dans une correspondance datée du 24 juin dernier, cette structure citoyenne avait dénoncé la poursuite des activités minières de ces sociétés malgré la décision du gouvernement interdisant leur exploitation.

Accusations rejetées

De son côté, Lugushwa Mining, filiale du groupe Strategos, rejette les accusations portées contre elle. Son Directeur Pays, Henry Bongoli, affirme que sa société ne mène aucune activité d'exploitation sur le terrain. Selon lui, Lugushwa Mining continue de se conformer à la réglementation en vigueur.

Il déplore toutefois les difficultés rencontrées dans la région.

« Malgré nos efforts pour nous conformer à la loi, certaines autorités ne rendent pas les choses aisées dans la région, préférant collaborer avec les Chinois au nom d'intérêts privés », a-t-il déclaré.

Contactée par Radio Okapi sur cette question, la société Yellowstone a choisi de ne pas faire de commentaire.