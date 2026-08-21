Congo-Kinshasa: L'OMS annonce l'arrivée de 70 000 doses du vaccin « Ervebo » pour renforcer la riposte contre Ebola au pays

Face à la progression de l'épidémie de maladie à virus Ebola dans l'Est et le nord-est de la République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé ce jeudi 21 août, l'attribution de 70 000 doses du vaccin « Ervebo ». Ces doses serviront à protéger les professionnels de santé en première ligne et à mener un essai clinique visant à évaluer l'efficacité du vaccin contre la souche Bundibugyo, responsable de l'épidémie actuelle.

20 000 doses destinées à un essai clinique

Sur les 70 000 doses annoncées, 20 000 seront utilisées dans un essai clinique de phase avancée, rapporte l'OMS. L'objectif est de déterminer si le vaccin Ervebo peut protéger contre la souche Bundibugyo du virus Ebola.

À ce jour, aucun vaccin ni traitement n'est officiellement homologué contre cette souche. Des données de laboratoire suggèrent toutefois qu'Ervebo pourrait offrir une certaine protection.

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50 000 doses pour les agents de première ligne

Les 50 000 doses restantes seront destinées aux agents de première ligne et aux professionnels de santé exposés au risque de contamination.

Depuis le début de l'épidémie, plus de 160 agents de santé ont été infectés et une quarantaine sont décédés, selon les données communiquées par l'ONU.

Pour Julien Harneis, coordinateur principal de l'ONU pour Ebola, cette allocation constitue notamment un espoir pour les personnels de santé engagés dans la riposte.

L'OMS et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) soutiennent cette stratégie, qui vise à renforcer la protection des populations et des professionnels les plus exposés.