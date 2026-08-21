Sénégal: Préqualifications JO 2028 - Le pays termine dernier du groupe B après sa défaite face aux Philippines (75-79)

Dakar — L'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal s'est inclinée face aux Philippines (75-79), jeudi, à Guadalajara au Mexique, pour son troisième et dernier match du tournoi de préqualification aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Déjà éliminées après leurs défaites face au Canada (57-72) et au Mexique (65-79), les Lionnes disputaient cette rencontre avec l'objectif de sauver l'honneur et de terminer la compétition sur une bonne note.

Les Sénégalaises ont livré une rencontre disputée face aux Philippines. Elles ont longtemps résisté avant de finalement céder de quatre points. Avec cette troisième défaite en autant de sorties, le Sénégal termine dernier du groupe B.

Le tournoi de Guadalajara réunissait huit équipes réparties en deux groupes. Dans le groupe A, le Brésil et la Nouvelle-Zélande ont décroché les deux premières places et se sont qualifiés pour les demi-finales.

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Dans le groupe B, le Canada et le Mexique ont également assuré leur qualification, tandis que le Sénégal et les Philippines sont éliminés.

Le classement définitif du groupe B sera connu après le dernier match entre le Canada et le Mexique. Il déterminera les affiches des demi-finales prévues samedi.

Le Brésil, premier du groupe A, affrontera le deuxième du groupe B, tandis que la Nouvelle-Zélande, deuxième du groupe A, sera opposée au premier du groupe B.

Les deux vainqueurs se retrouveront en finale dimanche. Le vainqueur de cette finale décrochera l'unique billet pour les Tournois de qualification olympique de février 2028, dernière étape avant les Jeux de Los Angeles.

Pour le Sénégal, la prochaine possibilité de poursuivre la course olympique passera par l'AfroBasket féminin 2027.

La 30e édition est prévue du 23 juillet au 1er août 2027, tandis que les éliminatoires débuteront en novembre 2026 et s'étaleront jusqu'en mars 2027.

Les deux finalistes de l'AfroBasket féminin 2027 obtiendront directement leur place pour les Tournois de qualification olympique.

Les Lionnes devront donc réussir leur campagne continentale pour conserver leurs chances de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles.