Angola: Des autorités saisissent des marchandises diverses destinées à la RDC

Mbanza Kongo — Diverses marchandises à destination de la République démocratique du Congo (RDC) ont été saisies la semaine dernière par la police des frontières dans la province de Zaire pour tentative de fraude fiscale.

Le porte-parole de la police nationale de Zaire, Luís Bernardo, a déclaré lundi à la presse que les marchandises, notamment des produits alimentaires de base, des chaussures, de la colle à ciment et des vêtements, ont été saisies aux postes frontières de Luvo, Nóqui Mpala et Cuimba.

Il a précisé que les marchandises étaient transportées à bord de tricycles sur des routes clandestines séparant la province de Zaire de la région du Congo Central (RDC).

Luís Bernardo a ajouté que, durant la semaine précédente, la police des frontières de Zaire avait émis trois avis de douane pour tentative de contrebande et exportation illégale de marchandises.

Les marchandises saisies ont été remises à l'Administration générale des impôts (AGT) de Luvo, ville frontalière, pour les besoins de la procédure judiciaire.