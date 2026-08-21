Angola: La Bourse d'Angola clôture en baisse lundi

Luanda — Le marché d'actions de la Bourse de Dette et Valeurs d'Angola (BODIVA) a enregistré une tendance globalement négative lundi, avec une variation cumulée des cours de -6,53 %.

Selon les données publiées par la BODIVA, les transactions financières ont totalisé 185,38 millions de kwanzas, résultant de 211 opérations portant sur 4 343 actions.

Parmi les sociétés cotées, Banco Caixa Geral de Angola a accusé la plus forte baisse, avec une dévaluation de 3,81 %, fixant le cours de son action à 20 200 kwanzas.

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On retrouve ensuite Unitel, en baisse de 0,94 % (40 040 Kz), ENSA Seguros, avec une chute de 0,69 % (28 800 Kz), BODIVA, avec une variation négative de 0,58 % (85 500 Kz), et Banco Angolano de Investimentos (BAI), qui recule de 0,51 % (97 500 Kz).

À l'inverse, l'action de Banco de Fomento Angola (BFA) reste stable, sans variation (0,00 %), à 100 000 kwanzas.

Malgré la baisse de son cours, Unitel s'est distinguée par sa forte liquidité, représentant 77,17 % du volume total des échanges de la séance (143,06 millions de kwanzas).

L'opérateur de télécommunications a concentré 119 opérations et 3 573 actions échangées, confirmant la forte concentration de liquidités autour de son titre sur le marché boursier angolais.

La BODIVA est l'institution chargée de promouvoir et de réglementer les échanges de valeurs mobilières dans le pays, permettant ainsi le financement du secteur des entreprises et la mobilisation de l'épargne par le biais du marché des capitaux.