Madagascar: Entrepreneuriat - De jeunes entrepreneurs passent à l'action

Transformer une idée en projet viable et capable de générer un chiffre d'affaires reste un défi pour de nombreux jeunes entrepreneurs à Madagascar.

Le Club Entrepreneurs Étudiants du Rendez-vous des Entrepreneurs (CEERE), avec l'appui du Groupe Viseo, accompagne des porteurs de projets dans le cadre de l'EJE Lab 3.0, un programme de quatre mois. L'accompagnement repose sur l'orientation, la formation pratique et le mentorat. Cours magistraux, travaux sur le terrain, échanges d'expériences et storytelling figurent parmi les méthodes utilisées. Les participants travaillent notamment sur leurs idées, leurs outils, leur modèle économique et la commercialisation de leurs projets.

L'objectif dépasse la recherche de revenus. L'initiative met également l'accent sur l'impact économique et social de l'entrepreneuriat. Pour Heritiana Manantsoa, président du CEERE, « l'image de l'entrepreneur est souvent associée à quelqu'un qui veut s'enrichir ». Pourtant, entreprendre nécessite aussi des idées, des outils et un esprit de leadership, estime-t-il.

L'orientation et le conseil restent ainsi des besoins importants pour les jeunes qui souhaitent se lancer. Le programme cherche à rapprocher les connaissances théoriques des réalités du terrain, en permettant aux participants de tester leurs idées et d'identifier les ajustements nécessaires.

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Étapes

Parmi les participants figure Fenosoa David Rakotomalala, qui développe un projet dans le domaine de la santé, notamment autour de l'orientation et de la mise en relation avec des professionnels de santé. Une précédente participation à un concours de projets lui a permis d'identifier certaines lacunes. « Il y avait des éléments qui manquaient à mon projet lors du concours, ce qui m'a empêché d'être retenu. C'est l'une des raisons pour lesquelles je participe à cette formation. Je veux avoir un projet utilisable et capable d'être commercialisé », témoigne-t-il.

Durant les quatre mois, les jeunes travaillent sur différentes étapes, de la définition du besoin à la construction du modèle économique. Les échanges et les exercices pratiques doivent les aider à mieux comprendre leur marché, à structurer leur offre et à envisager les conditions de mise en oeuvre. L'enjeu est de faire évoluer les projets au-delà de l'idée initiale, afin qu'ils puissent répondre à des besoins concrets et créer de la valeur économique et sociale.