Madagascar: Héritage musical - Le fils de Ramy Franck reprend le flambeau

Souhait de son père de son vivant, la transmission musicale à son fils Johanne se concrétise aujourd'hui à travers plusieurs projets d'hommage visant à perpétuer son répertoire.

Le souhait de Ramy Franck pourrait bientôt prendre forme. De son vivant, le musicien aurait exprimé à plusieurs reprises son désir de voir son fils Johanne prendre le relais et poursuivre son œuvre musicale. Aujourd'hui, cette transmission se prépare avec plusieurs projets d'hommage, actuellement en cours de préparation au sein de la famille et de son entourage artistique. Figure majeure de la musique malgache, Ramy Franck a marqué plusieurs générations par son style, ses chansons intemporelles et son attachement à l'identité culturelle.

« Ce n'est pas facile, parce que je ne suis pas Ramy Franck, je suis son fils », confie Johanne. Conscient de l'héritage qui lui revient, il ne cherche pas à remplacer son père, mais à transmettre ce qu'il lui a laissé. « Je ne serai jamais Ramy Franck vivant et personne ne pourra le remplacer. Mais je suis son fils, alors ce que je peux faire, c'est transmettre ce qu'il nous a laissé et donner le meilleur de moi-même pour faire revivre ses chansons», affirme-t-il.

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À l'issue d'une réunion familiale, à laquelle Olombelo Ricky a également pris part, il a été décidé de confier à Johanne le rôle de lead vocal.

Faire vivre un héritage

« Après notre réunion familiale, ils ont décidé que ce serait moi qui porterais cette musique », explique-t-il.

Le projet prend progressivement forme autour d'un groupe de six musiciens. Johanne assurera le lead vocal, accompagné de Deba à la guitare, Ny Onja aux percussions et aux chœurs, Andry à la batterie et aux chœurs, Tsiky au violon, ainsi que Ny Aina aux percussions et au chant.

L'objectif est de faire vivre l'héritage musical transmis par Ramy Franck. Plusieurs projets d'hommage sont ainsi envisagés, même si leur préparation demande encore du temps. « Il y a plusieurs projets d'hommage et nous sommes actuellement dans une préparation approfondie », précise Johanne.

Pour Johanne, reprendre les chansons de son père ne signifie donc pas reproduire Ramy Franck. Il s'agit plutôt de préserver un patrimoine musical et de le transmettre à travers une nouvelle génération. Les chansons restent au cœur de cette démarche, comme un lien entre le père disparu et ceux qui continuent de porter son œuvre.

« Quand nous chantons ses chansons, c'est comme s'il continuait à vivre à travers nos voix », souligne Johanne. Avec cette nouvelle formation, le fils entend ainsi faire résonner à nouveau les compositions de son père, tout en assumant sa propre identité artistique.