Madagascar: Formation - L'enseignement à distance se démocratise

Le CNTMAD sillonne plusieurs régions pour promouvoir l'enseignement à distance. La tournée permet aux candidats de découvrir les formations proposées et de s'inscrire sur place.

À travers le « CNTMAD Discovery Days Tour », le Centre national de télé-enseignement de Madagascar (CNTMAD) part à la rencontre de la population dans plusieurs régions du pays. Cette initiative vise à mieux faire connaître les possibilités offertes par l'enseignement à distance, notamment auprès des nouveaux bacheliers, des anciens bacheliers, des travailleurs, des demandeurs d'emploi et de ceux qui souhaitent reprendre ou poursuivre leurs études.

L'objectif de cette tournée nationale est de rapprocher davantage l'enseignement supérieur de la population. Les personnes intéressées peuvent découvrir les différentes formations proposées par le CNTMAD, comprendre le fonctionnement de l'enseignement à distance et obtenir directement les informations nécessaires à leur orientation. Des inscriptions sont également effectuées sur place par les responsables durant les différentes étapes de la tournée.

Selon le professeur Pierre Benjamin Rakotomahenina, directeur national du CNTMAD, l'établissement propose un enseignement public rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

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Choix

Les formations proposées ont fait l'objet d'une réhabilitation des offres de formation, permettant aux étudiants d'accéder à plusieurs domaines d'études.

Pour cette année, les filières ouvertes comprennent notamment la gestion, l'économie, le commerce, le génie industriel, l'informatique et les télécommunications. D'autres mentions devraient également être proposées prochainement. Parmi les domaines envisagés figurent notamment le tourisme et l'environnement. Ces nouvelles offres devraient élargir les possibilités de choix pour les étudiants souhaitant poursuivre un parcours dans l'enseignement supérieur.

L'un des principaux atouts du CNTMAD repose sur la possibilité d'étudier à distance grâce à une plateforme numérique. Les apprenants peuvent ainsi suivre leur formation sans être obligés de se déplacer vers un établissement d'enseignement supérieur classique. Cette approche vise notamment à faciliter l'accès aux études pour les personnes qui travaillent, celles qui résident loin des grands centres urbains ou encore celles qui souhaitent concilier études et activités professionnelles.

Le développement du numérique dans l'enseignement n'entraîne toutefois pas la disparition des supports traditionnels. Le CNTMAD continue de s'appuyer sur les ouvrages pédagogiques, disponibles sous deux formes, numérique et papier. La plateforme numérique vient ainsi renforcer l'accès aux contenus et accompagner l'évolution des méthodes d'apprentissage.