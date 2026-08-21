Madagascar: Ampanihy ouest - Le coût de la vie jugé trop élevé

Tout est cher à Ampanihy. C'est le constat des habitants du chef-lieu de district d'Ampanihy Ouest, région Atsimo Andrefana. « Alors que ce n'est pas encore la période de pluies, ni la pleine période de soudure, le coût de la vie en général est trop élevé alors que le pouvoir d'achat est trop faible », raconte Voriandro, fonctionnaire habitant la ville depuis trente ans.

Le kilo de viande de zébu avoisine les 24 000 ariary alors que la localité possède un cheptel important. Il y a encore quelques mois, le kilo était indiqué avoisinant les 20 000 ariary.

Il n'y a presque pas de légumes au marché car le coût de transport depuis Andranovory ou Toliara ou Fianarantsoa est trop cher. Les quelques brèdes proviennent des fokontany de la commune rurale avoisinante d'Ankilizato. Mais un tas de 1 000 ariary ou 2 000 ariary de brèdes est infime pour un déjeuner familial.

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Les produits de première nécessité tels que le sucre et le riz n'ont pas connu un réel changement. 1 500 à 1 800 ariary le kapoaka de sucre et 850 ariary - 900 ariary pour celui du riz. Les autres produits du quotidien tels que les biscuits, confiture, serviettes hygiéniques jetables, jus de fruit en brique ou en bouteilles sont hors de prix pour beaucoup. « Ces produits ne pèsent pourtant pas si on prend le cas des serviettes hygiéniques alors que celles-ci coûtent 6 000 ariary le paquet ici. Nombreuses femmes font recours aux serviettes lavables », réagit Jennia, vendeuse de beignets « mokary » et petit déjeuner.

L'axe de la RN10, notamment reliant Vatolatsaka-Betioky à Ampanihy, est en piteux état, notamment les 60 km qui joignent Ejeda à Ampanihy. Un des arguments de vente des commerçants qui misent sur le coût de transport des marchandises vers Ampanihy, situé à quelque 350 km de Toliara.