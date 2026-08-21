Madagascar: Diplomatie - Le pays mise sur la coopération avec la Chine

21 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Lucia Rabarijaona

La coopération entre Madagascar et la Chine se renforce dans plusieurs domaines, notamment la défense et le développement. Une rencontre s'est tenue le 20 août au palais d'Iavoloha entre le président de la République et le nouvel attaché de défense de la République populaire de Chine à Madagascar, en poste depuis peu, ainsi que l'ambassadeur de Chine à Madagascar, Ji Ping.

Cette rencontre a permis de réaffirmer la volonté des deux pays de consolider leur collaboration. Les échanges ont notamment porté sur les secteurs économique et professionnel, considérés comme des axes importants du partenariat entre Madagascar et la Chine.

L'objectif affiché est également de renforcer les liens entre les deux pays et de favoriser les échanges de compétences. Dans cette perspective, une attention particulière est accordée aux produits malgaches susceptibles d'être exportés vers la Chine, afin de développer davantage les échanges commerciaux.

Sur le plan de la formation, Madagascar pourrait également tirer profit de cette coopération. Le pays figure parmi les premiers pays africains à bénéficier de formations destinées à renforcer les compétences de ses professionnels auprès de la Chine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La coopération sino-malgache s'inscrit ainsi dans une volonté de poursuivre les échanges et de diversifier les domaines de collaboration, avec une attention particulière portée au développement économique et professionnel.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.