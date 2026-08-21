Madagascar: Diplomatie - Le pays mise sur la coopération avec la Chine

La coopération entre Madagascar et la Chine se renforce dans plusieurs domaines, notamment la défense et le développement. Une rencontre s'est tenue le 20 août au palais d'Iavoloha entre le président de la République et le nouvel attaché de défense de la République populaire de Chine à Madagascar, en poste depuis peu, ainsi que l'ambassadeur de Chine à Madagascar, Ji Ping.

Cette rencontre a permis de réaffirmer la volonté des deux pays de consolider leur collaboration. Les échanges ont notamment porté sur les secteurs économique et professionnel, considérés comme des axes importants du partenariat entre Madagascar et la Chine.

L'objectif affiché est également de renforcer les liens entre les deux pays et de favoriser les échanges de compétences. Dans cette perspective, une attention particulière est accordée aux produits malgaches susceptibles d'être exportés vers la Chine, afin de développer davantage les échanges commerciaux.

Sur le plan de la formation, Madagascar pourrait également tirer profit de cette coopération. Le pays figure parmi les premiers pays africains à bénéficier de formations destinées à renforcer les compétences de ses professionnels auprès de la Chine.

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La coopération sino-malgache s'inscrit ainsi dans une volonté de poursuivre les échanges et de diversifier les domaines de collaboration, avec une attention particulière portée au développement économique et professionnel.