Madagascar: Amoronakona - Les transporteurs désertent la gare

La gare routière d'Amoronakona se vide de ses transporteurs et de ses passagers. Hier, un seul véhicule occupait le parking. La grande majorité des guichets étaient vides. Sur les quatre-vingts coopératives de transport qui avaient annoncé leur installation dans cette infrastructure au mois de juin, moins d'une dizaine continuent encore à exploiter le lieu, deux mois après son ouverture. À peine implantée dans cette gare, au mois de juillet, la coopérative de transport qui relie Antananarivo à Andramasina a fait marche arrière en l'espace de quelques jours.

Présence symbolique

La plupart des coopératives qui restent encore à Amoronakona occupent à la fois cette gare et celle d'Andohatapenaka ou le stationnement de Fasan'ny Karàna, à Anosizato. La présence de certaines coopératives reste purement symbolique. « Nous avons eu des départs ici, au début, mais il n'y en a plus maintenant. Pour envoyer un colis ou prendre un départ pour Fianarantsoa, il faut aller au Fasan'ny Karàna », confie une guichetière.

Des coopératives justifient leur départ par la faible affluence des passagers. « Les passagers sont habitués au stationnement de Fasan'ny Karàna. Amoronakona est très loin pour eux »,

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confie Hery, un responsable auprès d'une coopérative qui exploite la RN7. Pourtant, des passagers voyageant sur l'axe Sud se plaignent d'avoir effectué des réservations avec un départ prévu à Amoronakona, avant de se voir indiquer qu'il n'y avait pas de départ dans cette gare et qu'il fallait se rendre au Fasan'ny Karàna. « C'est dommage. Même si c'est loin, on préfère y aller, car le site est calme et sécurisé », témoigne Angelo Zafitsara, un voyageur.

Hier, sur le site d'embarquement, seules quelques personnes venues d'Ambatondrazaka et à destination d'Ambositra étaient présentes. Le transporteur auprès duquel elles avaient réservé ne les a pas récupérées. Au Fasan'ny Karàna, des travaux d'aménagement sont en cours pour améliorer le site.