Madagascar: Santé publique - Les prix des médicaments pèsent sur les familles

Les dépenses liées aux soins deviennent difficiles à supporter pour certaines familles. Le coût des médicaments s'ajoute aux analyses, aux consultations et aux autres frais engagés lorsqu'un proche tombe malade. À l'hôpital, les familles doivent parfois faire face à plusieurs dépenses en même temps.

« Nous avons actuellement un proche malade, et l'achat des médicaments représente une part importante de nos dépenses », témoigne un membre de la famille. Avec les besoins quotidiens, notamment l'alimentation, certaines familles peinent à consacrer davantage d'argent aux soins.

Pour réduire ces dépenses, certaines personnes se tournent vers la médecine traditionnelle. Les massages et l'utilisation de plantes font partie des pratiques choisies. « Les soins par massage et la médecine traditionnelle sont moins coûteux. On peut ensuite rentrer chez soi, sans avoir à supporter les frais d'hôpital et les autres dépenses, en dehors de la somme versée au praticien », explique une personne interrogée.

L'automédication constitue également une pratique observée. Certaines personnes prennent directement des médicaments ou utilisent des plantes sans passer par une consultation médicale.

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Cette réalité intervient alors que le prix des médicaments reste lié à plusieurs facteurs. Lee Rindra Raoelinavalona, président de l'Ordre des pharmaciens, explique que les médicaments sont majoritairement importés. La baisse de la valeur de l'ariary entraîne une hausse des prix. Le tarif dépend également du prix d'achat auprès des grossistes, dont les fournisseurs peuvent être différents. Des médicaments génériques existent toutefois.

Entre les dépenses hospitalières, les médicaments et les besoins quotidiens, les familles adaptent ainsi leurs choix selon leurs moyens et leurs possibilités.