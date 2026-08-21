Madagascar: Recherches - Trois biologistes découvrent une nouvelle espèce de ver géant

Nos confrères du journal environnemental en ligne Mongabay rapportent la découverte, par trois biologistes - un Hongrois, une Malgache et un Sud-Coréen d'une nouvelle espèce d'invertébré terrestre, Kynotus insularis. Celle-ci a été publiée dans la revue ZooKeys à la fin du mois de juillet dernier.

Long d'environ 80 cm pour un diamètre de 15,5 à 17,5 mm, ce ver n'est toutefois pas le plus imposant de l'île : ce record reste détenu par K. giganteus, découvert en 2011 à Farafangana, qui peut atteindre près de 3 mètres.

L'animal a été repéré sur l'archipel de Nosy Be, dans le Nord-Ouest de Madagascar, un milieu pourtant fortement marqué par la présence humaine. Il appartient à la famille des Kynotidae, endémique de la Grande Île, qui compte désormais 23 espèces recensées du genre Kynotus. La chercheuse Malalatiana Razafindrakoto, du Laboratoire des radioisotopes de l'université d'Antananarivo, a expliqué à Mongabay que cette découverte résulte d'expéditions menées à Morondava et à Nosy Be entre février et mars 2026. Ces missions ont aussi permis de retrouver K. darwinii, une espèce dont aucun spécimen n'avait été collecté depuis la fin du XIXe siècle.

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