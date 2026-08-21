Madagascar: Approvisionnement - La construction de la station d'eau à Amoronakona avance

Le chantier de la future station de traitement d'eau d'Amoronakona prend forme. La fondation de cette nouvelle infrastructure est achevée, selon un technicien. « Nous sommes venus ici pour la première fois, fin 2025, lors de la pose de la première pierre. On constate aujourd'hui une réelle évolution du chantier. En six mois, la clôture de 4 hectares et les remblais ont été réalisés, toutes les préparations sont en place. Le chantier progresse bien », a déclaré la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, le Dr Minosoa Razafindrianiaina, lors de la visite de l'avancement des travaux à Amoronakona, hier.

La clôture du site est achevée à 100 %, tandis que le remblayage des plateformes atteint 85 % de réalisation. L'installation du chantier est finalisée à 60 %. De leur côté, les études de conception sont réalisées à 80 %, tandis que les études d'exécution ont débuté et affichent un taux d'avancement de 25 %.

En parallèle, les infrastructures de stockage avancent sur les hauteurs d'Ambohibe, où un nouveau réservoir de 1 500 m³ sera installé. La préparation du sol y est quasiment bouclée : les remblais sont achevés à 100 %, l'installation du chantier touche à sa fin, avec un taux de réalisation de 90 %, et le coulage du béton de propreté sous radier atteint 50 %. Les études de conception et d'exécution affichent respectivement des taux d'avancement de 90 % et 50 %.

Enfin, le volet relatif au transport de l'eau traitée vers Iavoloha, Ambohibe et Analamahitsy franchit ses premières étapes. Ce réseau de 23 kilomètres entre dans sa phase opérationnelle avec l'élaboration des dossiers d'exécution, la commande du premier lot de conduites et d'accessoires, ainsi que la constitution des dossiers techniques requis pour l'obtention des servitudes de passage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le projet Jirama Water III, financé par l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement, représente une solution pour la crise de l'eau à Antananarivo. « L'apport prévu de 50 000 m³ permettra de combler une grande partie du déficit actuel », souligne la ministre. Cette station devrait être opérationnelle vers la fin de l'année 2027.