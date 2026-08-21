Madagascar: Diplomatie - Le pays intensifie sa coopération militaire avec les États-Unis

21 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Lucia Rabarijaona

Madagascar et les États-Unis renforcent leurs relations bilatérales. Ce 20 août, le nouveau chargé d'affaires américain, Tom Bevan, a effectué une visite de courtoisie auprès du président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, en sa qualité de chef intérimaire de la mission diplomatique américaine, dans l'attente de l'arrivée d'un nouvel ambassadeur.

Au cours de cette rencontre, Tom Bevan a réaffirmé la volonté des États-Unis de consolider les relations entre les deux pays. Les discussions ont notamment porté sur les retombées positives de l'aide américaine à Madagascar, ainsi que sur les domaines de coopération existants.

La santé figure parmi les secteurs évoqués, à travers le partenariat bilatéral déjà établi. Les échanges ont également abordé la coopération dans la lutte contre toutes les formes de criminalité transnationale. La nécessité de renforcer la diplomatie commerciale entre les deux pays a aussi été soulignée.

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Cette rencontre intervient dans le cadre d'une relation historique entre Madagascar et les États-Unis, marquée par près de 160 ans d'amitié. Selon les éléments communiqués, cette relation repose sur des intérêts mutuels et la recherche d'une prospérité partagée.

La coopération sécuritaire constitue ainsi l'un des axes de ces relations, aux côtés de la santé, de la lutte contre la criminalité transnationale et de la diplomatie commerciale.

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