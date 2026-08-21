Madagascar: Patrimoine culturel - L'Académie relance le chantier de la Maison des Arts

À Ambohitsorohitra, la Maison des Arts et de la Culture attend toujours de retrouver le chemin du chantier. Lancé sous une précédente administration, le projet reste inachevé plusieurs années après son démarrage. Son avancement est estimé à environ 47 %, mais sa finalisation nécessite encore des moyens financiers conséquents. L'Académie nationale des arts et de la culture (ANAC), placée sous la tutelle du ministère de la Communication et de la Culture, cherche désormais à mobiliser des partenaires pour poursuivre les travaux.

« Nous essayons de trouver des partenariats pour pouvoir continuer et achever ce bâtiment », explique Chançard Rarivoson, directeur général de l'ANAC. Selon lui, le chantier nécessite un investissement important. Il estime qu'il faudrait au moins 10 milliards d'ariary pour parvenir à son achèvement, alors qu'un précédent chiffre avancé faisait état de 6 milliards d'ariary. L'ANAC travaille ainsi avec le ministère pour rechercher des financements et des appuis susceptibles de permettre la reprise du projet.

Le chantier avait déjà bénéficié de financements lors de ses premières phases, sans toutefois parvenir à son terme. Aujourd'hui, l'enjeu est donc de trouver les ressources nécessaires pour poursuivre les travaux et donner une nouvelle vie à cette infrastructure culturelle. Pour le DG de l'ANAC, son achèvement représenterait un véritable atout pour le secteur. « Le bénéfice que nous pouvons tirer de son achèvement concerne notamment les arts et la culture », souligne-t-il.

Renforcer la formation artistique

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Au-delà de la construction, l'ANAC voit dans cette infrastructure une occasion de mieux structurer le secteur artistique et culturel à Madagascar. L'établissement souhaite notamment avancer vers une réglementation et une homologation des établissements culturels et artistiques, à l'image du fonctionnement des universités et des écoles.

L'objectif est également de rapprocher les formations artistiques malgaches des standards internationaux. « Il ne faut pas que nos académies soient en décalage avec celles de l'étranger », résume Chançard Rarivoson, qui souhaite que les personnes formées à Madagascar puissent bénéficier d'un niveau comparable à celui proposé dans les académies étrangères.

Destinée notamment à accueillir l'ANAC et des activités de formation artistique, la Maison des Arts et de la Culture pourrait ainsi devenir un espace dédié à la formation, à la création et au développement du secteur culturel. Pour l'heure, son avenir dépend encore de la capacité des autorités et de leurs partenaires à réunir les financements nécessaires.