Afrique: Handball / Championnat d'Afrique U18 - Madagascar évoluera dans un groupe B très relevé

Du 15 au 22 septembre 2026 à Abidjan, la 22e édition du Championnat d'Afrique des Nations Cadets Masculins (U18) réunira quatorze sélections africaines. Si l'Égypte apparaît comme le grand favori, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc peuvent également prétendre au podium. Le tirage place Madagascar dans la poule B, avec la Tunisie, l'Algérie et le Nigeria. Un groupe qui ne laisse guère de place à l'improvisation, l'objectif sera d'abord de rivaliser et de franchir un cap sur la scène continentale.

Sur le papier, l'Égypte part avec le statut de principal favori. La domination des Pharaons dans les catégories jeunes constitue le meilleur indicateur. Lors de la dernière édition masculine disputée en 2024, l'Égypte avait remporté son huitième titre chez les jeunes, après un parcours parfait de six victoires en six matches. En finale, elle avait encore dominé la Tunisie (34-29).

Madagascar en outsider

La Tunisie apparaît comme le principal rival de l'Égypte. Finaliste en 2024, portée par une tradition forte dans la formation, elle connaît parfaitement les exigences du haut niveau africain. L'Algérie, également présente dans le groupe B, constitue une autre nation à surveiller.

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Pour Madagascar, la mission s'annonce difficile, mais pas impossible. La présence dans un groupe comprenant deux grosses références, la Tunisie et l'Algérie, réduit la marge d'erreur. Le Nigeria, en pleine préparation avec un stage de vingt-trois joueurs à Abuja, sera également un adversaire sérieux.

Les jeunes Malgaches devront donc miser sur la discipline collective, la défense et la capacité à tenir le rythme dans les moments décisifs. Une victoire contre le Nigeria pourrait être déterminante dans la course à la qualification, tandis qu'un exploit face à l'Algérie ou à la Tunisie changerait complètement la donne.

Le podium paraît hors de portée pour Madagascar, mais une qualification pour la phase suivante constituerait déjà une performance significative. Dans une compétition de jeunes, la progression d'un match à l'autre peut toutefois bouleverser les pronostics. Abidjan sera ainsi une occasion pour Madagascar de mesurer son niveau, d'acquérir de l'expérience et d'installer durablement sa nouvelle génération parmi les nations africaines du handball.