Madagascar: Culture - Temps Fort Danse fait dialoguer mémoire et avenir

La danse comme mémoire vivante et matière pour imaginer l'avenir : Temps Fort Danse revient pour sa troisième édition avec une programmation placée sous le signe de la transmission et du dialogue entre générations. Du 22 août au 12 septembre, spectacles, ateliers, table ronde et projections investiront l'Institut français de Madagascar.

Pour l'ouverture, Boutiana Didier et la compagnie Soul City de La Réunion présenteront, ce samedi, OG Mécanique et Tsy Ferana. La scène malgache sera également représentée avec Marolafy, présenté par Falihery et ses élèves de 16 à 20 ans, Tanindrazana de la Rija Jarils Company, une présentation de Rodo et de nouvelles créations du projet Dihy.

La transmission se poursuivra à travers des ateliers de danse contemporaine, hip-hop, krump, house, popping, locking et breaking, ainsi que des ateliers pour enfants, parents-enfants et seniors. Gratuits et ouverts à tous, ils favoriseront les échanges entre générations. Julie Iarisoa animera notamment un atelier le 1er septembre.

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Le festival abordera aussi la santé physique et mentale des artistes avec la table ronde « Prendre soin de l'artiste - Créer aujourd'hui, durer demain », réunissant des professionnels de santé et Ariry Andriamoratsiresy. Côté cinéma, Pina de Wim Wenders ainsi qu'un après-midi autour de Happy Feet, Pulp Fiction et Climax compléteront la programmation.